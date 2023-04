Jarůšek po třetí ztrátě: Je potřeba jít na krev, chceme se vrátit do Ostravy

Nezní skóre 0:3 na zápasy už pomalu jako neřešitelný problém?

„Šanci pořád máme, abychom udělali poslední krok my. Všechny zápasy jsou vyrovnaný, může se to překlopit na obě strany, jen jsme si to zase nechali odskočit. Vždycky to mohlo jít oběma směry, takže nic ztraceného.“

Drásá právě tohle nejvíc, že vždycky chyběl chloupek a mohli jste se radovat vy?

„Nic příjemnýho, no. Bušíme do toho, nic se neodrazí, kam potřebujeme a pak dostaneme gól. Neskládáme zbraně, chceme sérii vrátit do Ostravy. Ve hře pět na pět je minimum šancí, máte šanci zápas zlomit při přesilovkách a my dnes dali bohužel Hradci v první třetině hodně šancí hrát v početní převaze. Ukázali jsme ale sílu, srovnali na 2:2, dál nám to bohužel uteklo.“

Takže co teď? Plnit fráze, jak je potřeba se soustředit pouze na další třetinu a dál se nekoukat?

„Dokonce bych řekl, že ani na celou třetinu se nemá cenu dívat, ale musíme se zaměřit na každou třetinu, která nás čeká. Ale v neděli je nový den, musíme zapomenout, co se nám stalo a nachystat se na tuhou bitvu. Musíme bojovat a doufat, že se i k nám otočí štěstí.“

Napadá vás něco, v čem by měly být Vítkovice lepší?

„Jedeme na krev, snažíme se dělat, co máme. Kousíček nám vždycky chybí a ani nevím proč... Neřekl bych, že něco musíme výrazně změnit, spíš dál takhle makat.“

Kauzu vašeho majitele Pavlíka, který se po posledním zápase v Ostravě nechal unést a seřval po sporných verdiktech rozhodčí, jste řešili?

„Vůbec, soustředíme se jen na hokej. A co k tomu říct dál... Na ty situace jsme se pak dívali a pravidla jsou taková, že jednou gól nohou platí, jednou ne. Mysleli jsme si, že se gól neuzná, ale bohužel platil. Museli jsme to přijmout a soustředit se na další zápas, který zase nevyšel. Nic, je potřeba jít na krev a vrátit všechno k nám.“

Mountfield HK - Vítkovice: Velká chvíle Miškáře, který to vzal na sebe a dal na 3:2 Video se připravuje ...

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE