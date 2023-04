Zohorna věří dál: Faul na Říčku? Chtěl bych něco říct, ale nemůžu

Dupali jako stroj, říkali jste si, že je jen otázkou času, kdy Ondřej Kacetl povolí. Povolil. Pardubice se dostaly ve 21. minutě do vedení. Jenže pak jako kdyby velká herní dominance zmizela. „Po gólu jsme přestali hrát a to nás podle mě stálo zápas,“ pronesl kapitán Tomáš Zohorna. Třinec výsledek otočil, vyhrál 4:2 a vysloužil si třetí bod v semifinálové sérii . Ve středu může doma potvrdit postup.

Přišlo po první trefě uspokojení, že jste dostali Třinec, kam byla potřeba?

„To nevím, prostě jsme na chvíli vypustili a dostali je do hry.“

Trápí vás tím Třinec celou sérii, že střel sice nemají moc, ale je velmi efektivní?

„Hrají jednoduchý hokej, snaží se vystřelovat všechny puky ven a čekají, až se jim otevře prostor jít dopředu. Mají hráče, kteří toho dovedou využít. My je teď ale dostali do hry sami, kdybychom hráli pořád jako v první třetině, neměli vůbec šanci.“

Velké emoce vzbudil nepotrestaný faul na Říčku při vaší power play, kdy pak dal Třinec na 4:2. Máte k tomu nějaký komentář?

„Chtěl bych se k tomu vyjádřit, ale nemůžu.“

Pardubice - Třinec: Nestrašilovi prošlo podražení, Kurovský pak ujel na prázdnou klec, 2:4 Video se připravuje ...

Pak jste se popral po siréně s Danielem Voženílkem. Postrkávali jste se celý zápas. Bouchla ve vás frustrace?

„Ne, vůbec. Jezdí, pořád tam na někoho něco huláká... Ani vám neřeknu, co se tam pořádně stalo. Najednou tam ležel puk a stala se z toho mela. Nebylo tam něco, že bych si vybíral nějakého hráče, nebo někdo mě. I když on si možná vybírá, nevím. Je to prostě boj, play off, semifinále. Někomu se to líbí, někomu ne, ale patří to sem.“

Dostali jste se pod tlak, že nesmíte prohrát, ale dvakrát za sebou vyhrát. Jak to bude proti Třinci v jeho současné formě těžké?

„Nemyslím si, že by to byl na nás nějaký tlak. My tam jedeme s tím, že ve středu prostě vyhrajeme a v pátek se se všemi uvidíme zase tady.“

Z diváckého pohledu jde o náramnou sérii, skvělí hráči na obou stranách, velké výkony. Vnímá i hráč, že úroveň hokeje skočila do jiné sféry?

„Je to vrchol sezony, potkaly se dva skvělé týmy, to je pravda. Jenže hlavní je, že dál může jít jeden, chceme to být my. Ale souhlasím, je to skvělá série.“

Napadne vás, co musíte ve středu v Třinci tedy předvést, abyste ji protáhli?

„Když si promítnu první třetinu, neprohráli jsme tam souboj, neprohráli žádný puk. Myslím, že máme na to, abychom takhle hráli, jen je potřeba u toho vydržet šedesát minut. My se už ničím asi nepřekvapíme, jen si myslím, že máme na hokej, kdy dominujeme, dovedeme ho hrát. Měli bychom to i dokázat celý zápas, něco jako minule v Třinci.“