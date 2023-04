Martinec a vypnout? Vždyť běží NHL! Prohrát finále je velkou motivací

Ne, vážně nemělo moc smysl mluvit o nejlepší sezoně Hradce v historii. Mountfield finále prohrál. Kouč Tomáš Martinec udělal kus práce, jako tvrdohlavý mezek si stál za aktivním hokejem. Klub došel daleko, jenže s pohárem se celou noc mazlil Třinec. „Šílené, hrozné, co na to říct,“ řekl trenér. „Jsme hrozně zklamaní a smutní. Věřili jsme, že sérii ještě vrátíme do Hradce,“ hodnotil šesté a poslední finále, kde jeho tým padl 1:4.