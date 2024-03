Tygři vydřeli obrat a Spartu! Ale po faulu Švrčka přišli o Rychlovského

Liberečtí Bílí Tygři oslavují vstřelený gól v rozhodujícím duelu předkola play off • Michal Beránek / Sport

Olomoucký bek Jan Švrček po ostrém nárazu do Jakuba Rychlovského předčasně končí zápas • ČTK / Petrášek Radek

Liberecký útočník Marek Zachar se raduje z gólu v play off • ČTK / Petrášek Radek

Olomoucký zadák Jan Švrček nesouhlasí s vyloučením do konce utkání • Michal Beránek / Sport

Rozhodčí má jasno a vylučuje obránce Olomouce Jana Švrčka do konce utkání • Michal Beránek / Sport

Do sbírky obrátek z předkol play off dorazil po třech letech nový zápis. Postarali se o něj liberečtí hokejisté, kteří připravili hořké prázdniny Olomouci. Ta pod Ještědem před týdnem zorganizovala působivý puč, ovšem Bílí Tygři se jím nechali náležitě inspirovat a po dvou triumfech dopsali písemku příkladně pohlídanou výhrou 4:1. Vítězové se radují, už v pátek nastoupí na Spartě, jen je otázkou, zda s otřeseným Jakubem Rychlovským.

Naposledy se převrat povedl hráčům Komety, kteří převrátili Vítkovice. Teď se masivním odporem přihlásili o potlesk pod Ještědem. Oslavy? Nulové. Možná jedno malé chlazené… Vždyť sezona nekončí, teprve začíná. Po předkrmu přichází hostina se Spartou. A tu Liberec umí často otrávit.

Bílí Tygři zahájili rozhodující duel fantasticky a dostali do varu konečně zaplněnou a téměř vyprodanou arénu (7286 diváků). Po necelých pěti minutách vedli 2:0 a vypadalo to na snovou cestu do čtvrtfinále bez zbytečných zádrhelů. Nejprve Jakub Rychlovský ve 3. minutě obral o puk Jiřího Ondruška a následně luxusním bekhendovým blafákem přelstil Jakuba Sedláčka.

Přišel rychlý druhý gól, jenže byl draze vykoupen ztrátou Rychlovského. Toho otřeseného vyndal ze zápasu Jan Švrček. Tvrdý olomoucký bek nastoupil prvně v sérii a poprvé od 48. kola. V páté minutě přišpendlil libereckého útočníka na mantinel a po průzkumu videa pro něj pracovní večer skončil. V pětiminutové převaze skóroval z dálky Tomáš Filippi, když využil XXL clony v podobě před brankovištěm stojícího Jaroslava Vlacha.

Hanáci byli mimo hru, projevovali špatné emoce, působili přemotivovaně, možná i lehce frustrovaně. Zkrátka, škodili sami svému výkonu. Domácí vyhráli úvodní část na střely na bránu 21:5, ovšem ta poslední přinesla hostům doslova dar z nebe. Nedobrého rozhodnutí beka Michala Ivana využil pumelicí z dálky Dalibor Řezníček.

Tenhle kontakt úplně změnil hry, krom vyautování Rychlovského, který zkusil ještě dvě střídání a zjistil, že to nepůjde. Hlava to nedávala. Ve 24. minutě se mohl zapsat zatraceně důležitým srovnáním Jakub Orsava, Dávid Hrenák však vytasil klíčový zákrok.

Liberečtí věděli, že nesmí chybovat, pragmaticky vsadili na sázku zhuštěné obrany a minimálního risku. Hokej se přiblížil šachům. Do 36. minuty, kdy Severočeši zrealizovali lahůdkový brejk, na jehož konci stál hitparádní pas Adama Najmana na Marka Zachara. Toho nechtěl otravovat bráněním Adam Rutar a klíčový náskok o dva góly byl na světě.

Hosté zůstali jen u pokusu o zázrak, Tygři věděli, že tohle už nesmí pustit za žádnou cenu. Jakmile po vyhrané buly v 55. minutě rychle pálil pod víko Jaroslav Vlach, bylo vymalováno.

Sražená Olomouc se vydala na hodně smutnou a tichou cestou domů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:48. Rychlovský, 04:47. Filippi, 35:26. Zachar, 54:08. Vlach Hosté: 19:52. Řezníček Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Hosté: Sedláček (Konrád) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Švrček – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Macuh, Navrátil – Kusko, Nahodil (A), Bambula – Anděl, Knotek (A), Chmielewski. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Ondráček, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7286 diváků

