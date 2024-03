Otazníky v brankovišti: Konrád mimo? Úleva, prohlásil Pešán. A u Tygrů...

V olomouckých hospodách by vám to po zpackaném víkendu řekli natvrdo. „Mít Braňa v bráně, Liberec jsme už dávno vysmahli.“ Faktem je, že i v hokejových kruzích tuhle hypotézu zaslechnete. Konrád je zkrátka extraligová špička, borec schopný vzít si na záda celý mančaft a protáhnout jej dál na vrub favorita.

Na počátku sváru pod Ještědem slovenský fantom vychytal čisté konto, ve druhé bitvě za stavu 2:1 pro Tygry musel po 40 minutách odstoupit. Šlo vidět, že se těžko zvedá i klesá k ledu. A od té doby čeká v civilu, zda nepřijde zázrak a nedá do kupy pochroumanou nohu či třísla.

Jeho nástupce Jakuba Sedláčka si nikdo nedovolí vinit z promarněných mečbolů, šlo by o čirý alibismus. Z druhé strany se však dostavuje klasická úvaha: Jak by to asi dopadlo, kdyby v bráně stál Konrád…

Sedláček o víkendu inkasoval osmkrát a Filip Pešán na dané téma nebalil komentář do prázdných diplomatických frází, vytáhl upřímnost. „Olomouc má vyrovnané brankáře, ale Braňa Konráda vnímám jako ikonu předkol play off. Za sebe říkám, že jsem byl rád, že v sestavě není, mně osobně se ulevilo. Jen si nejsem zcela jistý, že to mělo vliv na výsledek.“

Poslední věta byla nutná, dáváte jí vzkaz do své kabiny, že by si v danou chvíli liberečtí hráči poradili s jakýmkoli brankářem.

Jak moc je reálné, že se Konrád do úterka uschopní? „Uvidíme,“ reagoval olomoucký kouč Jan Tomajko. Pravdou zůstává, že největší problém Hanáků byl v produktivitě přesilovek. Ve dvou početních převahách o dva hráče mohli, či spíše měli alespoň jednou udeřit. Přiblížili by se postupu. Místo toho zaryli do hlav další dávku nejistoty.

Brankáři v sérii počet minut výhry úspěšnost gólů/zápas Branislav Konrád (Olomouc) 103 1 95,35 % 1,17 Daniel Král (Liberec) 124 0 95,0 % 1,94 Dávid Hrenák (Liberec) 120 2 89,29 % 3,00 Jakub Sedláček (Olomouc) 138 1 87,3 % 3,48

A tak zvedali ruce Tygři, byť se v sobotu ocitli 11 minut od sesunu do propasti. Díky razantnímu restartování mysli však zacloumali s očekávaným osudem. Liberecká rutina z prohraných domácích bitev se proměnila v masivní odpor vůči hořkému konci sezony. Asi každý trenér by chtěl mít pod sebou tým, který se tak chrabře a bez obav z bolesti pustil do rýsujícího se olomouckého postupu.

Pešánův soubor prokázal, že když se blíží dnu, dokáže ze sebe ždímat to nejlepší. A není toho málo. „Těší mě, že se tým nastavil na atmosféru play off, nese nám to kýžené ovoce,“ pochvaluje si Pešán. V celé sezoně neměl hráče v bojovnější a zarputilejší náladě. „Po průběhu sezony nahoru dolů, obrovské ofenzivě a rekordech, jsme se dostali do fáze, kdy jsme se Olomouci vyrovnali v nasazení, začali jsme hrát podobný play off hokej.“

Teď jde o to, zda náležité nasazení a chvílemi až trans Tygři převedou i na domácí bojiště. O víkendu unikli hokejové smrti, dokázali něco, v co málokdo věřil, možná jen doufal a snil. To může svádět k jistému polevení a myšlenkám, že teď už se nemůže nic pokazit. Samozřejmě, že může…

Pod Ještědem během pondělka usilovně řešili obsazení brankoviště. Určitě sami cítí, že Hrenákův výkon měl vedle dobrých atributů i díry, v obou utkáních inkasoval dva zvláštní góly. Daniel Král má za sebou průlomovou sezonu a při vstupních partiích v předkole byl jednoznačně nejlepším hráčem Severočechů. Psychicky však těžko kousal gól v druhém duelu prodloužení, kdy mu puk brnknul o lapačku a skočil za záda. Hned bylo jasné, že bude potřebovat zotavit. „Dáme si jeden den volno, probereme to a rozhodneme se,“ řekl v neděli Filip Pešán.

Obraty ze stavu 0:2 (série na tři vítězné zápasy v play off) předkolo 2020/21 Vítkovice-BRNO 2:3 (2:1p, 2:1, 1:2p, 1:2p, 1:3) předkolo 2016/17 Vítkovice-PLZEŇ 2:3 (3:1, 3:2p, 3:5, 2:5, 1:2p) předkolo 2016/17 CHOMUTOV-Mladá Boleslav 3:2 (1:7, 1:6, 5:1, 2:1, 6:1) semifinále 1993/94 OLOMOUC-Kladno 3:2 (1:4, 1:4, 5:4, 6:3, 6:5n) o 3. místo 1988/89 KOŠICE-Sparta 3:2 (3:6, 0:6, 3:2, 6:4, 6:2)

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE