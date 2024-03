Mizerná návštěvnost v Liberci, přijdou lidi? Bulíř doufá ve větší podporu

Minulý týden při vstupu Tygrů do předkola zarazil nejen jejich přátelský výkon, možná ještě víc nízká podpora z hlediště. Do Home Credit Areny přišlo na oba duely dohromady pouze 8762 diváků, zaplněno bylo jen 58 procent míst v hale. Jak tomu bude v úterý večer?

Lepší středeční návštěvě nepomohl pozdější start od 19 hodin. I tak ovšem cifra 4076 přítomných zaskočila. Druhý den na 18. hodinu dorazilo jen o šest stovek lidí víc. Série s Olomoucí o víkendu thrillerově vygradovala, návštěva pod šest tisíc fanoušků na chystané drama by byla zklamáním.

V Olomouci se v sobotu vyprodala všechna místa, v neděli takřka. Kouč Filip Pešán označil místní publikum za fantastické, možná si tím i lehce rýpl libereckým směrem. Třeba ano, třeba ne. Každopádně vyhecovaný boj o čtvrtfinálový flek by si zasloužil odpovídající kulisu. Na Hané byla k mání. „Doufám, že lidi v Liberci budou stejně nabuzení jako my v Olomouci a že nám přijdou pomoci ve velkém počtu. Tak, aby nás dostali do hlavního play off,“ přeje si útočník Michal Bulíř.

Z logiky věci je před úterní detektivkou optimista, i když plně respektuje sílu olomoucké družiny. Ta doma nedotáhla skvělou šanci, ovšem toho samého v bleděmodrém se dopustili Tygři v domácím rozjezdu předkolové sady. Platí, že venkovním celkům se hraje líp, uvolněně.

První minuty klidně mohou celou partii rozseknout. Kdyby v úvodu domácí inkasovali, může jim to zaneřádit hlavu a hosty poslat do velké euforie. Proto Bulíř potvrzuje, jak moc důležité bude přenést si víkendovou zarputilost do vlastní budovy. „Musíme si udržet všechny věci, kterými jsme se prezentovali v Olomouci. Věřím, že to nezapomeneme,“ doufá. „Logicky bychom měli být na koni my. V sobotu byli na koni domácí, šanci nevyužili, karta se obrátila a já věřím, že domácí prostředí konečně využijeme v náš prospěch.“

Všechny ty věci? V prvé řadě nepředstíraná chuť nechat na ledě všechno. Jak říká rychlík Marek Zachar: „Jít na led umřít.“

Bulíř to vnímá podobně. „Nerad bych to zakřiknul, ale hlavní věc, co se u nás oproti domácím zápasům změnila, byla chuť, energie na střídačce i v kabině. A týmová práce od jednoho hráče za druhým, trenéra a celého realizačního štábu.“

Velké téma, zda se v olomoucké bráně nachází Branislav Konrád, či Jakub Sedláček, nechává Bulíře celkem chladným. Proč? „Kdybychom řešili jen tohle, asi bychom nebyli úspěšní. Chceme se soustředit hlavně na sebe, na náš hokej, ne na to, kdo bude u nich v bráně,“ reagoval jasně.

