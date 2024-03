Pešán s Tygry přežil muka, na Spartu si věří: Myslím, že se jí nespí dobře

Neskrývaná radost libereckého trenéra Filipa Pešána po postupu do čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Neskrývaná radost libereckého trenéra Filipa Pešána po postupu do čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Hokejový Liberec nemá důvod obávat se příští překážky. Ačkoli na svalení Olomouce se mimořádně (fyzicky i psychicky) nadřel, Sparta bývá oblíbeným rivalem Bílých Tygrů ve vyřazovací fázi. Ve své klubové historii Severočeši evidují čtyři postupy v play off přes pražský soubor oproti dvěma vyřazením. Byť to před týdnem vypadalo pod Ještědem na rychlý odstřel z bojů o titul, nyní na témže místě panuje nefalšovaná hokejová horečka. Úterní výhra 4:1 dokonala totální převrat v sadě s Hanáky. „Prožíval jsem muka,“ netajil kouč Filip Pešán. Osobně to má se Spartou v bojích o titul 2:0…

Nastartoval Liberec k radikální obrátce výrazný mítink po dvou domácích porážkách s Olomoucí?

„Trošku jsme si narovnali věci po příjezdu do Olomouce, řekli jsme si pár věcí. Udělali jsme spoustu chyb v prvních dvou zápasech. Byla tam od nás trochu bohorovnost, možná jsme chtěli být víc ofenzivní. Myslím, že to lídři vzali za správný konec a otočili celou sérii. Ukázali jsme si, že když říkají správné věci a hlavně je dělají na ledě, tým může být velmi silný. Upozadili jsme naše ofenzivní zbraně, všichni se obětovali proto to, abychom sérii i za nepříznivého stavu obrátili.“

Není nakonec lepší projít si těžkým bojem, v němž poznáte sami sebe, než absolvovat lehkou cestu?

„Není. Jednodušší by bylo vyhrát 3:0 na zápasy, protože tohle jsou opravdu muka.“

V čem nejvíc?

„Člověk vstoupí do předkola s tím, že bojoval o čtyřku, která těsně nevyšla. Najednou se propadnete o tři místa níž během jednoho kola. Začne předkolo, prohrajete doma oba zápasy, navíc v overtimu po nešťastných gólech. Za mě je tohle obrovská zkouška nervů kohokoli v naší organizaci. Klobouk dolů, že jsme našli cestu vyhrabat se z toho.“

Přepadly vás černé myšlenky během série?

„Přepadly mě po každé minutě, kdy jsme nedali branku, přepadly mě po každém inkasovaném gólu v prodloužení. Rozhodně to nebyla růžová cesta, při níž bych si neustále a strašně moc věřil, že to otočíme. Znovu říkám, strašně důležitý moment nastal po příjezdu do Olomouce, kdy jsem viděl jiný tým, viděl jsem vážný realizační tým, vážné lídry. Tam jsem si začal uvědomovat, že tahle série se dá jednoznačně zvrátit. Najednou jsme všichni byli on board.“

Byl jste si jistý, že to ze všech hráčů a lidí kolem vás v pravou chvíli vyletí?

„Jistý jsem si nebyl, ale viděl jsem ty obličeje a bylo jen důležité, aby to nezkazil náš realizační tým zbytečnými mítinky. Můj dík náleží (asistentovi) Jirkovi Kudrnovi, který obrovskými emocemi, jak na trénincích, tak před zápasem, tým nastavil. My už jen doplnili nějaké detaily a bylo to o tom, jak to uhrají hráči na ledě. Klobouk dolů před lídry.“

Jak vám bylo ve chvíli, kdy otřesený Jakub Rychlovský musel v páté minutě ze hřiště a byť se znovu zkoušel nahodit zkraje druhé části, musel odstoupit? Stav v tu chvíli byl 2:1 pro vás.

„V tu chvíli není moc času na to myslet. Samozřejmě jsem chtěl, aby to Kuba vyzkoušel, zároveň jsme nechtěli riskovat. Mixovali jsme sestavou, v podstatě bylo jedno, kdo na led zrovna jde. Všichni si odvedli práci, která byla nakonec odměněná vítězstvím. Po zápase se Kuba na rozhovoru usmíval, tak věřím, že bude v pořádku. Něco jiného je však dělat rozhovor, nebo ve vypjatém zápase nastupovat na led. Doufám, že půjde zpátky do hry, je to klíčový hráč mužstva. Zákrok na něj byl v mých očích šílený.“

Co nakonec rozhodlo o volbě Dávida Hrenáka do brankoviště? Měl obě výhry z Olomouce, na druhou stranu celkem výrazně horší čísla než Daniel Král.

„Rozhodlo to, že vyhrál dva zápasy za sebou. I když Daniel Král chytal v Liberci fantasticky, tak nevyhrál, ať už to bylo způsobené čímkoli. Za mě šlo o jasnou volbu.“

Série Filipa Pešána se Spartou předkolo 2017/18

Liberec-Sparta 3:0 (3:2p, 4:1, 4:1) finále 2015/16

Liberec-Sparta 4:2 (1:3, 4:2, 1:4, 4:1, 4:3, 2:1)

Čekalo se, kolik na pátý duel přijde lidí, protože na první dva byla návštěva neadekvátní významu utkání. Diváci téměř vyprodali halu, takže takhle jste si to představoval, když jste mluvil o fantastických fanoušcích Olomouce, což byl zároveň vzkaz těm vašim?

„Ano, ten výrok byl správně rozklíčován. Bylo to samozřejmě fajn. Lidi fandili hrozně moc, podporovali nás. Šlo přesně o zlomový prvek, který jsme potřebovali. Byl bych nesmírně rád, aby nám lidi věřili, že i když prohráváme, nejsme z toho šťastní a že děláme všichni maximum. Tak aby byli tím obrovským a důležitým jazýčkem na vahách i v situacích, kdy nám to tolik nejde.“

Dařit se začalo Marku Zacharovi, u něj obecně není problém pohyb po ledě a práce s tím související, ovšem koncovka ano. Co říkáte jeho střeleckému procitnutí?

„Mára Zachar z toho důvodu do Liberce přišel. Dostal svou roli, s Kellym Klímou hraje ve dvojici a společně v podstatě rozhodli oba olomoucké zápasy v náš prospěch. Je zkrátka důležitou součástí našeho týmu.“

Liberec umí Spartu v play off potrápit. Určitě si věříte. Hodně?

„Myslím, že se Spartě úplně dobře nespí. Na druhou stranu, před chvílí jsme dohráli strašně těžkou bitvu, kdy jsme to zvedali ze dna. Na Spartu ale začínám pomalu myslet.“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE