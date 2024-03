Všichni chcete dobrý titulek, ale... Nestrašil vyhlíží Douderu: Chybí nám

Krátké volno po základní části a prostor na přípravu přivítal. Zkušený útočník Andrej Nestrašil (33) to na příkladu zlaté jízdy třineckých Ocelářů z předkola popsal vcelku pragmaticky. „Loňské play off bylo hrozně dlouhé a vzhledem k tomu, že mi pak bylo další dva týdny tak blbě, že jsem nemohl vytáhnout paty z bytu, tak si na zápřah vzpomínám stále velmi dobře. Jsem rád, že jsme si teď mohli trochu odpočinout.“ Ve čtvrtfinále Oceláři vyzvou České Budějovice. I s bývalou třineckou ikonou – obráncem Milanem Douderou.

Pauza před čtvrtfinále vám sedla?

„Určitě, loňské play off bylo hrozně dlouhé. A i když se nám to ve finále povedlo, nebylo to něco, co bychom chtěli opakovat. Vždy jsou pro a proti, my jsme dlouho nehráli, oni ano. Ale z dlouhodobého hlediska je pauza lepší. Ve finále to ale hrát roli nebude. Klíčové bude, jak budeme hrát na ledě a který tým to bude chtít víc.“

Na co si dát proti Českým Budějovicím pozor?

„Po příchodu nového trenéra jsou hodně aktivní. Bruslařské mužstvo, které nevynechá jediný souboj, mají výbornou přesilovku. Takže určitě bude potřeba disciplína, abychom nebyli zbytečně vylučovaní. Počítám, že hlavně v úvodních zápasech bude hodně soubojů, asi to nebude nijak hokejové, ale takové play off zápasy jsou. Budějovice jsou dobrý tým, odehrály skvělou sezonu, praly se o čtyřku do poslední chvíle. Nevyberete si. Všechny týmy jsou skvělé a každý má šanci titul vyhrát, i když nejvíce se mluví o Spartě a Pardubicích. Jenže v této fázi soutěže to už je hodně otevřené.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec někdo jiný

Oporou Motoru je Milan Doudera, který s Oceláři získal čtyři tituly, dvě stříbra a je historickým rekordmanem klubu mezi obránci v počtu odehraných zápasů. Jak se na parťáka chystáte?

„Spíše to asi bude zvláštní pro něj, než pro nás. On se bude vracet, bude hrát proti patnácti klukům, se kterými byl v kabině každodenně. Pro něj to bude víc specifické. My ho máme rádi, chybí nám, protože byl velkou součástí kabiny. Ráno jsme se vždy slezli na kafi a hodně věcí probrali. A chybí nám i na ledě, protože to je kvalitní obránce, který si odvádí skvěle svou práci. Jeho výkony jsou konstantní, stabilní.“

Co od něj tedy můžete očekávat?

„Milan je typ obránce, kterého chce mít trenér v týmu. Nemá žádné výkyvy formy a je na něj ohromný spoleh každý večer. Může hrát přesilovku i oslabení, může tam být na každou situaci v závěru. Uvidíme, jaké to bude pro něj, když bude v Třinci útočit na opačnou bránu.“

Titul jste vyhráli čtyřikrát za sebou, co by pro vás byl letos úspěch?

„Aaa... Upřímně, to je takové. (nedopoví) Všichni si přejí, abychom řekli něco, z čeho by se mohl udělat dobrý titulek, ale pro nás to je spíše tak, že jdeme zápas od zápasu. Chceme hrát dobře jako tým a hrát přesně tak, jak si v kabině řekneme. Abychom věděli, že se jeden na druhého můžeme spolehnout, abychom si navzájem pomohli a na konci zápasu neměli žádné výčitky.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE