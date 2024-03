Je to tady zase, KA(u)T Hradce: Vyhrocenější zápasy mám rád, sedí mi

Martin Kaut (vlevo v bílém) posílá puk do branky Lukáše Paříka v první čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Brankář Pardubic Roman Will v prvním čtvrtfinále play off proti Mountfieldu • Pavel Mazáč / Sport

V létě marodil, postupně se dostával do fazóny. Z Martina Kauta se postupně stával jeden z nejnebezpečnějších útočníků extraligy. Ale problémy ho sekly znovu, od 21. ledna nehrál. Naskočil až do čtvrtfinále proti Hradci. „Musím poděkovat kondičákovi, makali jsme na fyzičce,“ hlásil. Dodržel svoji normu ze základní části, kdy mu vždycky dal gól, vždycky vítězný. A hádejte, jak dopadl teď. Jasně, gól, v prodloužení rozhodl o výhře 5:4.

Skoro dva měsíce jste nehrál. Bylo náročné skočit rovnou do play off?

„Asi jsem si nemohl přát nic lepšího. Když jsem se zranil na začátku sezony, taky jsem se vracel proti Hradci, nějak mi asi sedí. (usměje se) Hlavně jsme rádi, že se nám povedlo vrátit do hry po nepovedeném začátku. Jsou tam ještě detaily, na kterých musíme zapracovat. Víme, že takhle bude vypadat každý zápas, Hradec má super tým a my jsme teď udělali první krok. Čeká nás bitva.“

Mountfieldu to bude pořád jezdit, z toho neuhne, co?

„Právě, každý zápas s nimi bude jízda. Hrozně jsem se těšil na play off, nohy mě už svrběly. Rád jsem pomohl.“

Hodně bolelo, když jste šli na první přestávku s mankem 0:2?

„V kabině jsme zůstávali klidní, věděli jsme, že času je dost. Máme zkušené hráče, silný tým a věřili jsme si, že výsledek otočíme. To se povedlo, ale vrátili jsme Hradec do hry naší přesilovkou, kdy jeli sami dvakrát na bránu. Toho se musíme vyvarovat. Willíček nás dvakrát skvěle podržel, my mu to vrátili v prodloužení.“

Ano, necelé dvě minuty a vy jste ho ukončil. Čich na vítězné góly vám evidentně na marodce neodešel, že ne?

„Jsem rád, že to zůstalo. (usměje se) Ale je to jen první zápas, ve výsledku je fakt jedno, kdo se trefí. My si jdeme za svým cílem a táhneme za jeden provaz.“

Proti Hradci jste nastoupil v sezoně počtvrté, počtvrté jste mu dal vítězný gól. Necítíte se proti němu o půl metrů vyšší a že vám puky létají nějak lépe?

„Spíš mám rád vyhrocenější zápasy, sedí mi. Ale zase jsem byl v prvním střídání asi nějak moc nabuzený, hned jsem šel ven. Musím se na to ještě podívat, co se tam přesně stalo, ale vím, že tady si potřebuju dávat bacha. Měl jsem radost, že to kluci ubránili. A nejlepší je první výhra v sérii.“

Prodloužení máte taky tak rád? Jste v nich nebezpečný celou sezonu.

„Nebo mám třeba trochu víc štěstí. Teď to padlo na mě, ale zásadní je, že jsme to dotáhli. Nic, v neděli ve tři pokračujeme.“

4 - Tolik gólů vstřelil Martin Kaut Hradci ve třech zápasech základní části

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE