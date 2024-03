ONLINE: Třinec - Motor 0:0. Čekání na gól, hosté drží krok s mistrem

Obhájce titulu z Třince vstupuje v neděli od 15.00 do play off hokejové Tipsport extraligy. Po základní části třetí Oceláři nastupují proti Českým Budějovicím. Slezané se drží na trůnu od roku 2019 a útokem na pátý titul v řadě se pokusí napodobit dominanci Vsetína z let 1995 až 1999. Za Motor, který postoupil z předkola proti Karlovým Varům, nastupuje dlouholetá třinecká opora Milan Doudera, pro něhož bude celá série o to speciálnější. Kdo pro sebe urve první výhru? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.