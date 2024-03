Flek nakopl zvrat: Dýchá se líp, ale... Pospíšilův faul? Asi to bylo zbytečné

Už to s vámi bylo hodně špatné. Jaké jste měli pocity po nejspíš zbytečném faulu Kristiána Pospíšila a následně obdržené brance?

„Jasně, bylo to asi zbytečné. Myslím si, že Pospec si je toho vědomý. Nemůžeme to zabalit do poslední sekundy, hned další střídání jsme dali gól. Tam se to zlomilo, bylo to důležité.“

Jak se rodil váš vyrovnávací gól, po němž jste záhy rozhodli?

„Byl to nahozený puk k nim do pásma, souboj v rohu, nějak se to tam mlelo. Na tomhle hřišti je to časté. Dostalo se to nahoru k Cingymu (Lukáši Cingelovi), který tam byl za našeho beka a dobře mě viděl před bránou. Já jsem se snažil nějak tečovat, puk jsem viděl, nešel čistě. Gólmana trefil někam do ramene, odrazil se a já jsem do toho plácnul. Gól se štěstím, ale jsem za něj rád.“

Zmínil jste užší rozměry kluziště. Velký nezvyk?

„Je to jiné. Nezdá se to, ale metr na každé straně chybí, osobně mám radši větší hřiště, kde je prostor a můžu využít své rychlosti. Musíme se poprat s každými podmínkami.“

Takže výhoda pro bránící tým?

„Jo, spíš to ale nahrává domácím, kteří jsou na to zvyklí. I s tím se musíme poprat. Třeba to některým klukům u nás vyhovuje víc, ale nějak se na to nezaměřuju.“

Možná vám to ovšem pomohlo v úvodu, kdy jste nastoupili s neskutečnou dynamikou.

„Chtěli jsme využít menšího hřiště, vletět na ně, jako vletěli dřív oni na nás. Nebylo na co čekat, chtěli jsme být co nejvíce aktivní. Od začátku se nám to dařilo, ale první dvě třetiny puky chodily proti nám, to je můj pocit. Nerad mluvím o štěstí, ale neodráželo se to, i když tlak byl. Je prakticky jedno, jak dojdete k vyhranému zápasu.“

Vy jste k němu došli i s pomocí menších potyček, šarvátek. Co k nim můžete říct?

„Nemyslím si, že by tam byly cílené provokace, je to dané situací a k play off to patří. Když nemáme hrací den, koukám na další dvě série, a v každém zápase to tak prostě je. Emoce jsou umocněné, normální věc.“

Hrozil šibeniční stav. Spadl vám po vítězství kámen ze srdce?

„Pro nás to byl obrovsky důležitý zápas. Kdybychom soupeře pustili do vedení 3:0 v sérii, už by ta psychika zahrála, jste prohru od vyřazení a konce sezony. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale musíme to hodit rychle za hlavu a nelétat někde v oblacích. Dobře se vyspat, zopakovat to.“

Důležitým faktorem nejspíš byli i vaši příznivci, kteří mohutně podporovali, přestože jste duely na svém ledě ztratili. Souhlasíte?

„Našim fanouškům patří velký dík, mrzí mě, že jsme domácí zápasy před tou výbornou kulisou nezvládli. Nezlomili nad námi hůl, přijeli nás podpořit přes tři čtvrtě republiky až do Litvínova. Jsou pro nás jasnou podporou.“

Takže se teď můžete zhluboka nadechnout.

„Dýchat se o něco líp bude, kdyby to bylo 3:0… Ale pořád je ta série nepříznivá, budeme se ji snažit vyrovnat.“

