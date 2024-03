Varaďa Vondráčka nechtěl, teď pomohl do semifinále a je hlavní vlk

Tomáše Vondráčka si Pardubice přivedly jako eso pro velké bitvy. Cesta se ale kapánek zadrhla, Václav Varaďa ho nepotřeboval. Nepasoval do jeho hokeje, neplánoval využít Vondráčkovy agresivity v útočném pásmu. Trenér Marek Zadina má jiný pohled, jemu do čtvrté formace sedí náramně. Trefil se, právě četa s Janem Mandátem a Patrikem Poulíčkem zlomila čtvrtfinále proti Hradci Králové. „Naší lajně říkají vlčáci a Vondrc je takový hlavní vlk,“ usmál se Jan Mandát. Vlčáci se chystají na semifinále.

Kdybyste potkali Tomáše Vondráčka v létě na koupališti, schováte se pod deku a předstíráte žížalu. Máte strach, že z budoucnosti přiletěl Terminátor a začíná apokalypsa. Hora svalů budí respekt. Na ledě taky, jen tedy ne přes nějaké lumpárny a pěsti. Imponuje, jak svoje mohutné tělo dovede využívat.

Jestli na chvíli dáte hlavu dolů a zaváháte s rozehrávkou, je u vás, jde po puku. Hru pak okamžitě otáčí k bráně. „Nejsem žádný technik, jednoduchá hra mi svědčí. Nenajdu nikoho do prázdné, nikoho nevymíchám. Tohle je moje úloha a držím se jí,“ popisoval Vondráček svůj styl.

V sérii proti Hradci fungoval. Čtvrtý pardubický útok ukazoval velkou sílu, třiatřicetiletý útočník skóroval ve třech zápasech z pěti, Mandát v tom posledním, když zlomil skóre na 3:2 pro Dynamo a rozhodl o postupu 4:1 na zápasy. Poulíček zůstal na nule, ale do šancí se taky dostával.

„Těžíme z naší hry, z napadání, agresivity. Sedli jsme si a jsem rád, jak nám to ve čtvrtfinále klapalo,“ radoval se Mandát.. Když hráli všichni pohromadě, své minizápasy ve hře 5 na 5 vyhráli 3:0. V očekávaných gólech byli na pozitivní hodnotě 1,45:0,93. Když hrajete proti Mountfieldu HK, málokdy se dostanete do pozitivních hodnot. O to lépe tenhle výsledek vyznívá.

„Ale od neděle pro nás začíná semifinále, všechno může být jinak. Máme k tomu pokoru,“ dodal bleskově Mandát. Nabízí se držet tyhle tři pohromadě, ať kvůli bruslení, talentu pro urputný hokej nebo smyslu pro černou práci.

Taky proto Vondráčka v minulé sezoně přivedl majitel klubu Petr Dědek. Aby Pardubice měly silnou čtvrtou lajnu. Nebezpečnou, agresivní, rychlou. Kapitán Karlových Varů se v Dynamu zjevil po pěti letech. V roce 2018 ho klub ještě neuměl využít.

Kometa ano, s ní do té doby vyhrál dva tituly. Po odchodu z Pardubic se z Vondráčka stal lídr Energie a nejnebezpečnější hráč extraligy v oslabení. Asi pamatujete, vypíchne puk a fičí. V sezoně 2020/2021 dal takhle pět gólů. Do početní nevýhody ale v Pardubicích nechodí, tuhle sestavu vidí kouč Marek Zadina jinak.

Důležité ale je, že Vondráčka ve svých plánech vůbec má. Václav Varaďa ho ze svého notesu postupně škrtal. Nepasoval do jeho pojetí hokeje. „Každý trenér to nějak má a každému se líbí jiný hráč,“ komentoval odlišné záměry Zadina.

Kvůli nedostatečnému vytížení a vysedávání na tribuně odešel Vondráček za Varaďovy vlády na hostování do Vítkovic. Současný kouč se prý ale ani sekundu nerozmýšlel, jestli ho vezme na konci ledna zpátky: „Nepřemýšleli jsme, že bychom ho někde nechali. Je to agresivní hráč, zkušený, výborně doplňuje čtvrtý útok. Věděli jsme, že ho budeme potřebovat.“

Trefa. Hradec byl oříšek, do kterého potřebujete jít sbíječkou. Zuby i nehty byste si vylámali. A přesně takhle „Vlčáci“ hrají. Oni jsou Zadinova sbíječka. „Plnili přesně, co od nich čekáme a co jsem chtěl hrát. Byli za to odměněni,“ přikývl. A pokračoval: „Odehráli sérii skvěle, táhli nás a čtvrtfinále rozhodli. Ale přesně o tom je play off, že nějak složíte tým a najde se někdo, kdo udělá klíčový krok. Celý tým proti Hradci makal, šli jsme si za postupem a sérii vydřeli.“

Žádný zápas čtvrtfinále neprobíhal tak, že by se některý ze soupeřů utrhl. Vždycky se jelo nadoraz, pořád o gól. Jednou duel skončil v nájezdech (vyhrál Hradec), jednou v prodloužení. „Hradci patří obrovský kredit, hrál skvěle,“ uznal Vondráček. A přínos jeho lajny? Skromně se usměje, podívá se dolů. „Nezveličoval bych to, dobře hrály všechny lajny a jasně, nám série sedla. Ale o postup se zasloužili všichni. Jsme za to rádi, ale pracujeme dál.“

Vyloženě mu sedí, když pochopíte, v čem je silný, nepředěláváte ho a využijete naplno jeho předností. Ideální stav? Když k němu doplníte podobně protivné typy. „V Brně jsme měli s Kubou Koreisem a Vildou Burianem takovou lajnu. Pak s Leošem Čermákem a Martinem Dočekalem to bylo taky super,“ pátral v paměti, kdy zažil nejlepší chemii v útoku. „A když jsem hrával ve Varech s Vencou Skuhravým, taky nám to klapalo. Věděli jsme o sobě,“ vybavil si ještě.

Nabízí se fiktivní scénář, odkud by sledoval čtvrtfinále, kdyby Pardubic dál vedl Václav Varaďa. Pravděpodobně z boxu pro novináře nebo z posilovny. „Nevím, nechci o tom vůbec spekulovat,“ hlesl útočník. „Jen chci říct, že jsem si hodně přál vrátit zpátky. Modlil jsem se, abych šel zase do Dynama, a vážím si možnosti být zase tady. O to víc se snažím na ledě odvést.“ Když pozorujete jeho vystouplé lícní kosti, napadne vás, že víc tuku najdete v nízkotučném jogurtu, než u něj.

