Zaťovič po konci Komety budoucnost neodkryl: Nevím... Lámalo se to jinde

Porážka, kterou vaše sezona končí. Proč jste neuspěli?

„Dostali jsme dva rychlé góly a už jsme tahali za kratší konec. Série se lámala jinde a my to moc dobře víme. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel.“

Kdy se tedy lámala?

„V domácích zápasech, nezvládli jsme ani jeden a to rozhodlo.“

Jak složité bylo zareagovat na litvínovský gól na 3:1, který padl pouhých 24 sekund poté, co jste dokázali snížit?

„Je to škoda, to si musíme pohlídat, udržet ten stav déle. Tlačit na ně a vyrovnat. Ale jak říkám, oni chtěli a my jsme si s tím nevěděli rady, což rozhodlo.“

Snažili jste se ještě vyhecovat, abyste nepříznivý stav zvrátili?

„Jo, tak pořád bylo dvacet minut. V celé sezoně jsme dokazovali, že umíme dát rychlé góly. Chtěli jsme je dát co nejdřív, nějaký přidat v přesilové hře, ale ty jsme taky hráli špatně. V podstatě nám nic nevyšlo a je z toho prohra 1:4.“

I když je brzy po posledním zápase, přemýšlel jste už nad svou další budoucností v Brně? Končí vám totiž smlouva.

„To nevím, nepřemýšlel. Uvidíme, nevím...“

Co jste říkal na fanoušky, kteří aplaudovali do poslední chvíle?

„Byli super, celou sezonu nás drželi. Fantastická atmosféra v play off, nedali jsme jim doma žádné vítězství a to mě mrzí. Chtěl jsem se tam ještě ve čtvrtek vrátit, vyhrát to před nimi. Bohužel...“

V čem byl vlastně Litvínov lepší?

„Byla to vyrovnaná série, prohrávali jsme o gól, v prodloužení nebo v nájezdech. Rozhodoval pátý zápas u nás doma. Ten kdybychom zvládli, tak třeba vyhrajeme.“

Budete takové vypadnutí vstřebávat dlouho?

„Tak je to život a sport. Nic se nedá dělat, je to škoda, protože sezona byla dobrá. Je to kaňka, když vypadnete v play off tak brzy, nemůžete sezonu hodnotit jako úspěšnou.“

Když se za ní ohlédnete, určitě uvidíte, jak jste se po špatném začátku zvedli a vybojovali přímou vstupenku do čtvrtfinále. Jsou aspoň to pozitiva?

„Zvedli jsme se, pak jsme zase prohráli spoustu zápasů. Bylo to nahoru dolů a my musíme být konzistentní. Nakonec jsme čtyřku udělali, ale nic z toho není.“