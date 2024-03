Třinečtí borci úplně ve sklepě. Dynamo i Spartu táhnou skrytí lídři, co Verva?

Přišly tři zápasy, které hodily suveréna extraligy posledních let do úplně jiného světla. „Teď se role totálně otočily. Teď je to bezradný Třinec, který buší, ale neví, co s tím. Věřím ale, že jestli Oceláři postoupí, vyřadí Spartu a půjdou do finále,“ dodává Ryšavý.

Michal Mikeska u hry Třince vidí další problémy. „Borci, které jsme čekali na vrcholu bodování, jsou úplně ve sklepě. Když se podaří sedmý zápas a postoupí, věřím, že se chytí a že mohou zmobilizovat síly, protože jsou Třinec. Ale podle mě si hodně zkomplikovali případné finále. Hodně,“ soudí.

V novém Zimáku jsme se ohlédli za celým čtvrtfinálovým programem, postupujícími, ale i vyřazenými. Nastartovala se Kometa přes neúspěch s Litvínovem k novým zítřkům? Může být Litvínov černým koněm proti Pardubicím či Spartě? A co napověděl úvod play off o největších favoritech extraligy? O tom všem a mnohém dalším v novém Zimáku s Michalem Mikeskou, Pavlem Ryšavým a Martinem Vaitem.

Obsah nového Zimáku

0:00 Nečekaná zápletka mezi Třincem a Budějovicemi. Co vypovídá o nedotknutelnosti Ocelářů?

Nečekaná zápletka mezi Třincem a Budějovicemi. Co vypovídá o nedotknutelnosti Ocelářů? 20:15 Sparta? Forman si uvědomil, že má na víc. Kovář jako jednička Sparty překvapil

Sparta? Forman si uvědomil, že má na víc. Kovář jako jednička Sparty překvapil 32:40 Pardubice proti Hradci posunuly individuality

Pardubice proti Hradci posunuly individuality 38:09 Divoký, nebo oportunistický Litvínov? Z Modrého mluvilo naštvání, ale i noblesa

Divoký, nebo oportunistický Litvínov? Z Modrého mluvilo naštvání, ale i noblesa 66:15 Tipy na semifinálové série

VIDEO celého dílu najdete v úvodu článku, zvukové zpracování ZDE ↓