Vrána překvapil parťáky i sebe. Havrane, ty se umíš takhle rozjet!?

Třinecký kapitán Petr Vrána výrazně přispěl ke gólu, který poslal Oceláře do semifinále play off • ČTK / Pancer Václav

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off s brankářem Markem Mazancem • ČTK / Ožana Jaroslav

V předvečer svých třicátých devátých narozenin si nemohl dát lepší dárek. Třinecký kapitán Petr Vrána dovedl Oceláře ke čtrnácté vítězné sérii play off za sebou! A přestože se šampioni posledních čtyř ročníků ve čtvrtfinále proti Českým Budějovicím museli vyrovnávat se ztrátou náskoku 3:0 na zápasy, měli v sedmém duelu vše znovu klasicky pod kontrolou. Vyhráli 2:0 a právě lídr Slezanů rozjel vítěznou akci. Body za ní sice do statistik nemá, i po sedmi zápasech zůstává na nule, ale nečekaným manévrem překvapil všechny. I sám sebe.

„Překvapil,“ usmíval se třinecký obránce Adam Polášek . „Já mu to hned i říkal, že jsem nevěděl, že se umí takhle rozjet! Sám přiznal, že i jeho překvapilo, jak si sám pro sebe nahodil a dojel.“

Klíčová akce přišla v 50. minutě. Skóre nerozhodné 0:0. Bylo jasné, že první trefa nasměruje jednoho, či druhého k postupu. Nikdo nechtěl udělat chybu, hrál se extrémně opatrný a defenzivní duel. Než našlápnul Petr Vrána.

Zkušený útočník už nepatří k nejrychlejším. V klíčový moment ale bylo znát, že jel přesně podle elitní vytrvalkyně Kristiiny Mäki a jejího hesla - „vytrhnout si nohy z pr*ele!“ „Havran to suprově zavezl, hodil mi to na modrou a moje jediná práce byla - hodit to na bránu,“ líčil Polášek. „Kuro (Daniel Kurovský) se tam pletl přesně na místě, kde měl být, šáhnul do toho a gól do prázdné brány. Přesně tyhle momenty jsou v play off potřeba.“

Puk do odkryté brány po odrazu od Kurovského dopravil Miloš Roman. „Výborná robota celé lajny,“ ocenil slovenský reprezentant. „Peťo Vrána to začal, vybojoval puk, poslal ho nahoru, pak přišla střela na bránu, odražený puk od Dana Kurovského a já už jsem měl prázdnou bránu. Šlo jen o to, nějak trefit. Emoce velké! Jsem rád, že to padlo v tak důležitý moment.“

Podle Miloše Romana se vyplatilo přesně to, co si opakovali takřka pořád. „Od začátku se tlačit do branky, právě tahle aktivita nám přinesla gól. Stačilo zůstat trpěliví, nezblánit se jen dopředu, ale pohlídat si to i vzadu.“

To potvrdil i Polášek. Houževnatému soupeři dával velký kredit. Od Hrachoviny v bráně, přes silného Kondelíka, nebezpečného Gulaše , neunavitelného Pecha nebo Douderu , který byl prakticky u všeho.

„Výborní, fakt klobouk dolů. Otočit to z 0:3 není žádná pr*el. Věděli jsme, co budou hrát, ale že až takhle to uhrají, to jsem sám nečekal. Přesně víte, co budou hrát a stejně sílu měli a ukázali,“ uznal Polášek. „Třeba Pecháček. Na jeho věk, jak odehraje sedm zápasů a s ice timem, co má!? Tak to fakt člověku spadne brada.“

Pro vousatého beka to byl už druhý sedmý zápas v sérii ze stavu 0:3. Před třemi lety to ve Spartě zažil proti Liberci v semifinále z opačné strany. Prohrávali, srovnali a v sedmém duelu doma padli. Jeho spoluhráčem byl tehdy právě i Pech.

„Ano, já tohle zažil z té druhé stránky, bylo to něco jiného, ale jinak jsou sedmé zápasy stejné,“ popisoval bek. „Je to o tom, kdo je trpělivější, kdo je víc zkušenější a kdo si to víc pohlídá. V tomhle má Třinec neuvěřitelnou sílu.“

Nad hláškami hráčů, že sedmý zápas v sérii play off by přece chtěl hrát každý, se Polášek jen pousmál. „No, každý ho chce hrát, když prohrává. My se do téhle šlamastyky dostali sami, měli jsme to třikrát na lopatě, špatně jsme se k tomu postavili. V sedmém zápase šlo o všechno a tým se opravdu k tomu opravdu postavil, jak musel.“

Budějovický zadák Doudera, který s Třincem slavil čtyři tituly, přesně tušil, že podobný gól rozhodne. „V takových zápasech to tak bývá, že se to někomu odrazí od brusle, od kalhot,“ krčil rameny. „Pak už si to Třinec zkušeně ohlídal. Pro nás je to těžký a hořký konec, ale já jsem na kluky za to, jak jsme se do série vrátili, hrdý. Jak jsme dokázali Třinec potrápit. Za to nám patří obrovský kredit. Sezonu určitě nebudeme hodnotit negativně. A jsme rádi, že jsme si prošli takovými těžkými zápasy, které nám dají zkušenosti do dalších sezon.“

