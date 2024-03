Řepík o Třinci: Za to, co v posledních letech dokázal, bude favoritem série

Co říkáte na to, že vás čeká po roce opět Třinec?

„Je to těžký soupeř, čtyřikrát mistr republiky. Těšíme se, až to konečně začne. Za to, co Třinec v posledních letech dokázal, bude v sérii favoritem.“

Byl na Oceláře zaměřený už páteční trénink?

„Trochu ano. Na soupeře jsme museli čekat. Budeme mít den volna a potom se na něj budeme připravovat ještě víc.“

Očekáváte od party kolem Martina Růžičky stejný herní přístup jako v minulém roce?

„Myslím, že toho moc nezměnili, hrají podobný styl. Víme, co od nich můžeme očekávat. Je jenom na nás, jak dobře se na Třinec připravíme.“

V čem musíte být tentokrát lepší, abyste je porazili?

„Nějaký plán na sérii budeme mít. Hlavní je, abychom se soustředili hlavně sami na sebe a hráli náš hokej. Věříme si, máme taky výborný tým. Uvidíme, co z toho vznikne.“

Kde vidíte hlavní přednosti vašeho kádru?

„Prokázali jsme v sezoně, že i když prohráváme, tak nás to nezlomí a dokážeme se vrátit do zápasů. To nám v těžké sérii může pomoct. Samozřejmě víme, že nás čeká urputný soupeř. Má spoustu zkušeností. Hráčů, co vyhráli čtyři tituly, je tam dost. My si ale taky věříme a uvidíme, jak nám to půjde.“

Kabina působí v celé sezoně silným dojmem. Dbáte na to jako kapitán?

„Není to jenom o mně. Lídrů a zkušených hráčů máme spoustu. Po sérii s Libercem se cítíme super, protože se nám podařila dobře zvládnout.“

České Budějovice dokázaly ve čtvrtfinále Oceláře pořádně potrápit. Sledoval jste rozhodující duel?

„Klobouk dolů, jak se do série vrátily. Na sedmý zápas jsem trochu koukal a už to vypadalo, že byl Motor lehce unavený. Třinec hrál chytře a do ničeho je nepustil.“

