Divné sbohem přes video: Polášek proti „své“ Spartě. S Kassianem bydlel

„Motivací je hodně,“ usmívá se Polášek před rozjezdem série. „Je to play off a já se teď nesoustředím na sebe. Samozřejmě chci mít výkony co nejlepší, ale co nejlepší pro tým. Ne pro sebe.“

Pražané se s Třincem v play off utkali pětkrát. Uspěli pouze ve čtvrtfinále 2002 (4:2 na zápasy), kdy si také došli až pro titul. Od té doby na ligové zlato čekají. Čtyřikrát jim stopku vystavili právě Oceláři. Polášek byl v dresu s rudým S hned u tří případů - semifinále 2015 (2:4), finále 2022 (2:4) i loňské čtvrtfinále (2:4).

„Vím, jak čekání na titul prožívají, já ve Spartě byl,“ pousmál se zkušený bek. „Rok se s rokem sešel a je to tady znovu. Věřím, že jsou odpočatí, nahecovaní a mohou si říkat cokoliv. My čekáme boj na krev.“

Polášek ve Spartě odehrál celkem sedm sezon. Dlouho patřil ke klíčovým hráčům. I proto ho loňské loučení „na dálku“ zaskočilo. „Upřímně, po sezoně jsem hrozně dlouho nevěděl, na čem jsem. Od nich pak vyšlo video, že končím. Tím pádem to bylo definitivní, už jsem věděl...“

Do Třince šel ostravský rodák i s tím, že si místo musí vybojovat. Třeba i přes farmu ve Frýdku-Místku. „Nepřišel jsem s tím, že si ze mě všichni sednou na prdel,“ popisoval v rozjezdu přípravy. „Dostal jsem možnost se poprat o to, abych si tady mohl zahrát. Myslím, že tak je to pokaždé, když měníte klub. Neznají vás a vy musíte začít úplně od znova, od nuly. A je úplně jedno, jestli je vám třicet nebo dvacet. Jakmile jste na novém místě, pozici si musíte vydobýt.“

Do první ligy nakonec nemusel, v základní části za Oceláře odehrál 49 zápasů a nasbíral v nich 7 bodů (2+5). V sedmém čtvrtfinále proti Budějovicím přihrával na vítězný a postupový gól. A teď ho s parťáky čeká Sparta.

„Na papíře může být silnější než minulý rok,“ zamýšlel se Polášek. „Sparta posiluje každý rok, takže je silnější vždycky. Pak je to jen otázka play off, kolikrát záleží na jednom jediném zápase.“

Největší síla semifinálového soupeře? „Může to být cokoliv,“ pousmál se. „Mají kvalitu, střelce, silové i rychlé hráče, výborného gólmana, přesilovku, oslabení... Když jim všechny detaily sepnou, budou silní. A když sepnou nám, budeme silní také.“

Polášek už před sezonou vyzdvihoval vítěznou mentalitu Ocelářů. Sám ji několikrát poznal na vlastní kůži z druhé strany. „To byl i hlavní důvod, proč jsem přišel,“ hlásil otevřeně. „Něco se tady děje hodně dobře a já jsem se chtěl naučit, co to je. Na čem to stojí. Play off je hlavně o tom, kdo je trpělivější, kdo je zkušenější a kdo si to víc pohlídá. A v tomhle má Třinec opravdu neuvěřitelnou sílu.“

Sparta chtěla svou sílu povýšit o bijce Zacka Kassiana. Kanadský pořízek, který v NHL chránil i Connora McDavida, za ni ovšem v základní části odehrál jen osm zápasů (2+1) a pak v tichosti zmizel. „Bylo by fajn si proti němu zahrát,“ pousmál se Polášek. „Já se Zackem hrával na farmě, dokonce jsme spolu byli i na pokoji, ale od té doby uteklo už hodně let.“

Společně se potkali v týmu Chicago Wolves v sezoně 2012/13. Kassian tehdy ve 29 zápasech nasbíral 21 bodů (8+13), Polášek měl bilanci 24 zápasů, 8 bodů (1+7). Ještě v průběhu sezony se jejich cesty rozešly. „Ani nevím, jak se Zack postavil k evropskému hokeji. Jak se mu dařilo, jak hrál a co mu tady dovolili na ledě, aby mohl ukázat. V kontaktu jsme nebyli, takže nevím, proč vlastně skončil,“ dodal Polášek.

