Orct má přečtené gólmany Dynama: Ale znají i mě. Popsal střídání Tomka

Brankáře na obou stranách má zmáknuté jako nikdo jiný. Zdeněk Orct má na starost litvínovské gólmany, s pardubickými Romanem Willem a Dominikem Pavlátem pracoval v reprezentaci. Zná jejich přednosti a slabiny. Rozhoduje o nasazení brankářů, může taky dost věcí ovlivnit, poradit, upozornit na ně. Pro Vervu může být důležitým článkem. Ale výsledek na ledě závisí na jiných. „Jestli je výhoda, že všechny znám, se taky teprve ukáže. Prescout si dělá každý. Trenér brankářů nemá na starost jen přípravu vlastních gólmanů, co můžou očekávat, ale zkoumá i ty druhé, co se od nich dá očekávat,“ líčí.

V prvním semifinále Matej Tomek na pardubickém ledě odolal čtyřiceti ranám, pustil dvě. Porážka 1:2 v žádném případě nešla za ním. Litvínov drží celou dobu, byť ve čtvrtfinále si taky vybral slabší moment, ve čtvrtém utkání proti Brnu střídal. Pak dostal znovu důvěru.

„Vyndal jsem ho z brány, což bylo naprosto jednoduché. Když jsem viděl, jak hrajeme, jak se zápas vyvíjí, chtěl jsem ho ušetřit, tam nebylo vůbec o čem přemýšlet. A bylo mi úplně jasné, že bude chytat znovu,“ vrací se Zdeněk Orct.

Tohle se občas stává. Bývalý elitní gólman má maskované muže v Litvínově na starost desátou sezonu, u reprezentace působil pět let. Právě v jeho prvním a nakonec mistrovském ročníku stál mezi tyčemi severočeského týmu Pavel Francouz. Ve finále zažil téměř identickou situaci jako letos Tomek. V šestém duelu s Třincem dostala Verva doma nakládačku 3:6. Ale v sedmém na ledě Ocelářů se Francouz vrátil, nepustil ani gól a Litvínov po vítězství 2:0 slavil historický titul.

„Jsou to hráčské a trenérské zkušenosti, které se nějakým způsobem vrátí. Teď dělám chytráka, ale ono se to taky nemuselo povést,“ vrací se k Tomkovu případu. „Pak by říkali, proč jsme tam nenechali Šimona Zajíčka. Ale je to minulost a gólmanům jsem říkal: ‚Ovlivňuj věci, které ovlivnit můžeš, soustřeď se na svůj výkon a o ostatní se nestarej.‘ Ať chytá ten, nebo ten, oba chytat umějí, jdeme tam s čistou hlavou.“

Pro nasazení Tomka v play off rozhodla momentální forma. „Ke konci základní části jsme se snažili, aby chytali oba a byli připravení. Tomíno z toho vyšel tak, že má lepší formu, nic jiného v tom nebylo. Oba jsou velmi kvalitní gólmani, Zajda je výborná povaha. Nastoupit může jeden, ale podstatný je výsledek týmu, nesmíte upřednostnit své ego před týmovým úspěchem. Každý se musí nachystat na další zápas. Je profesionál, a jakmile vyběhne na led, má podat co nejlepší výkon,“ pokračuje Orct.

Ani po čtvrtém čtvrtfinále o Tomkovi nepochyboval a připravoval ho na další vystoupení. „Je to individuální. Pavel Francouz třeba chtěl nechat v klidu, nechtěl ani videa. Matej si přál pokračovat ve stejném režimu jako celou dobu, tedy mluvit. Rozebrali jsme si to, on se vypovídal,“ povídá litvínovský trenér.

I soupeře si každý tým proklepává. „Ale pokud jde o brankáře, trenéři řeknou, že těm gólmanům vlastně nerozumí, ať jim připravím rozbor. V dnešním hokeji je to naprosto standardní věc. Za dob, kdy jsem chytal, tohle neexistovalo, přípravu jsem si chystal sám. Zabere to dost času, nicméně gólmani jsou dnes téměř identičtí. Podívám se na sezonu, dvě zpátky a vyhodnotím, co brankář dělal, jestli se něco malinko změnilo. Nejvíc nás zajímají gólové situace, to, co pustí. Tudy vede cesta. Tohle připravíte, trenér na to koukne, předá hráčům. Ovšem ti většinou chodí taky za mnou,“ popisuje Orct.

Hledá slabá místa, kam brankáři nejvíc inkasují, za jakých situací, kam střílet a odkud by to mohlo být nejúčinnější. Pardubického Willa měl Zdeněk Orct v reprezentaci, Pavláta krátce taky. Má je přečtené. „Roman se v nároďáku objevoval celou dobu mého působení, byl na olympiádě, na mistrovství světa. Máme výborný vztah, ví, jaká je moje příprava. Takže tam se může jistá výhoda, že ho znám, smazat, protože on ví, co jsem po něm chtěl, co jsem s ním dělal. Na tom nic neměním,“ připomíná.

Pavlát se stal oporou Plzně, v Dynamu dostává přednost zkušenější Will a vede si skvěle. „Ale nemyslím si, že by byl naštvaný. Jak ho znám, povahově taky výborný kluk. Jak to v Pardubicích mají nastavené, je otázka spíš pro ně. Ale vzhledem k tomu, za jakých podmínek to provedli, asi jasně naznačuje, že tam je pro případ, kdyby se Romanovi cokoli stalo. A myslím, že jako pojistka je hodně kvalitní,“ potvrzuje litvínovský kouč.

Ve srovnání obou dvojic má jasno. „Před sezonou by všichni řekli, že pardubičtí brankáři z toho vycházejí líp. Ale já to tak nevidím. Naši gólmani jsou schopni naprosto regulérně konkurovat. Ale všechno uvidíme po sérii. Chytat může jen jeden, vyhrát taky,“ uzavírá Orct.

