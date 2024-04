Pardubice v play off: Oh my Will. Data ukážou, jak soky strkají do drtičky

Chcete slyšet tajemství? Pardubice nejsou v play off silné. Jsou zatím ultra silné a hodně k tomu pomáhá Roman Will. Data pak odhalí, že Dynamo umí spouštět mód „spálená země“, který vyloženě děsí. Zatím vyhrálo šest zápasů ze sedmi, patří sem i první dvě semifinálová utkání s Litvínovem. „Ale pořád můžeme podle mě ještě víc. Rezervy tam pořád jsou,“ říká obránce Libor Hájek, který odehrál 110 zápasů za NY Rangers v NHL. Zní to celkem výhružně.

Pardubice zatím v play off odehrály pět a půl hodiny čistého času. Na to, že zapisují jednu výhru za druhou, překvapí dva údaje. První: v poslední minutě a půl druhého zápasu s Litvínovem se poprvé ve vyřazovacích bojích stalo, že vedly o víc než gól. Předtím ani jednou. Druhý: vedly jen 26 % z odehraného času. V základní části vyskočily na 49 %.

Celkově si vytváří hodně střeleckých příležitostí, v sérii s Litvínovem dva zápasy místy připomínaly velkou pouť, kdy bratři Kašové, Jaks a další sedí pevně připoutaní na kolotoči. Pomalu čekáte, jestli se nezačne nosit cukrová vata.

Pardubice ale neútočí zběsile. „Musíme přemýšlet i o tom, abychom byli co nejvíc pevní vzadu. Litvínov má strašně silné protiútoky. Tlačíme se dopředu, ale musíme myslet i na defenzivu, nemůžeme nahazovat zbytečně a bezhlavě puky na bránu,“ říká obránce Libor Hájek.

Jeho Pardubice se umí měnit v pořádného bubáka. Když potřebují dohánět ztrátu, přesedají z auta do rakety. Pokud Dynamo v play off prohrává, vystřelí jejich hodnota očekávaných gólů na 60 minut hry na vysokou hodnotu 4 (Třinec v tu samou chvíli 3,2 a Sparta 2,8). A realita? Číslo čtyři skáče na extrémní cifru 8,7 gólů na 60 minut hry (nejblíže je Sparta s hodnotou 6,2). V překladu hodnota znamená, že pardubické zakončení je daleko údernější, než by mělo být. Patrně tak zatím čelí horší defenzivní kvalitě.

Tím se dá i vysvětlit litvínovská opatrnost. Není úplně komfortní Pardubice dráždit, pak se přepíná na turbo. Navíc výhodou kouče Marka Zadiny je, že do hry může vyslat Lukáše Sedláka, za ním Lukáše Radila, pak Martina Kauta, nakonec Tomáše Vondráčka. A tak pořád dokola, než se někdo prosadí. Například Litvínov dost vynechává svoji čtvrtou formaci, Karel Mlejnek evidentně tuší, že pro takové zápasy ještě není nachystaná.

Ondřej Kaše ještě v play off nedal gól a Vervu to teď už dost bolí. Lukáš Sedlák v play off ještě nedal gól a Pardubicím je to úplně jedno. „Hrají všechny lajny. Sedlo dělá spoustu, spoustu jiných věcí. Máme celý tým, nespoléháme se na jednoho hráče, výborně hrají všichni,“ líčí Hájek.

Některé týmy mají problém pokračovat ve stejném výkonu, když dáte gól. Pustíte do akce hlavu, klepete se, co přijde dál. Couvnete od práce, která vás do vstřelené branky zdobila. Někdy je to naschvál, jindy vás k tomu donutí soupeř. Zkrátka se něco změní. „Velké týmy dovedou těsný výsledek udržet,“ přikývne Hájek.

Jsou Pardubice velkým týmem? Zatím k takovému označení sprintují. Doposud se ani jednou nestalo, že by jim soupeř zápas sebral, když si vybudovaly náskok. V play off platí, že jestliže vedou, neprohrají.

Statistika očekávaných gólů říká, že při hře 5 na 5 mají průměrně dávat 2,6 gólů na 60 minut hry (jen Třinec a Sparta jsou výš) a inkasovat by měly 1,9. Tady vybafne zásadní rozdíl, mají být v plusové hodně 0,7. V reálných vstřelených gólech jsou na 2,4. Inkasují ale jen 1,1 - brankář Roman Will staví silný základ, takže jeho tým je ve výhodě +1,3. Právě Will týmu dovoluje v klidu hrát s výsledkem, že vedete o gól.

„Jsem rád, že tým je silný a kvalitní, že můžeme střídat všechny čtyři lajny, rozložit čas na všechny hráče a šetřit tím i trochu síly,“ popisuje útočník Patrik Poulíček. „V hlavách rozložíte chvíli, kdy vedete o gól a třeba není jednoduché některé situace ustát. Pomůžeme si a Willda všechno pochytá. Jsme šťastní, že ho máme vzadu, a on nám dává klid do koncovky. Když uděláme nějakou chybu, je tam,“ přidává.

Dynamo taky můžete dostat pod tlak, když vede, což šlo dobře hlavně Hradci. Pokud Pardubice získávají náskok, najednou se v očekávaných gólech dostávají ve všech herních situacích do pasivity 2,5:3,1.

Tahle statistická kolonka ukazuje dobře herní obraz, soupeř potřebuje dát gól, musí vyjet dopředu. Ale realita? Klidně můžete říct: Oh my Will! Dynamo inkasuje půlku očekávaných gólů, je na hodnotě 1,6.

Zajímavé je, jak Pardubice v tu chvíli přepínají a mění svůj hokej. V základní části ztrácely náskoky, v play off se jim to neděje. Will postaví první patro a parta před ním žije úplně v pohodě s tím, že vede o gól. Stačí. „Abych řekl pravdu, asi jsem nečekal tak vysokou úroveň. Je to výborný hokej,“ překvapilo Hájka, jak se hraje v Česku o Masarykův pohár. „V Americe se mi pořádně nepodařilo play off hrát, jsem moc rád, že nastupuju. Snad to takhle půjde dál,“ přeje si.

Pardubice za sebou mají šest výher, na vysněný titul potřebují dvanáct. Tedy teoreticky půlka. Každopádně těžší část je rozhodně před nimi. „Určitě to bude vybalovačka od první chvíle,“ čeká Hájek, že se semifinále v Litvínově změní. Soupeř na domácím užším hřišti zkusí pravděpodobně nastoupit daleko aktivněji.

Sám cítí, že Pardubice mají i výrazné rezervy. „Pořád bych řekl, že máme na víc. Je tam stále dost neproměněných šancí, navíc přesilovky drhnou,“ zmiňuje Hájek žalostnou bilanci 8 %. To je ale celkově jediný vážný problém Dynama. Jinak trenérovi Marku Zadinovi dost věcí šlape.

Jak si Pardubice vedou v play off

vyrovnaný stav - 61 %

náskok o gól - 27 %

náskok o víc než jeden gól - 0,3 %

prohrávají o gól - 9 %

prohrávají o víc než gól - 2,7 %

Pardubice a základní část vs play off, v kolika zápasech někdy vedly

základní část - 83 %

play off - 86 %

Čas ve vedení

základní část - 49 %

play off - 27 %

Čas, kdy prohrávaly

základní část - 19 %

play off - 12 %

Vyrovnaný stav

základní část - 32 %

play off - 61 %

