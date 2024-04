Forman válí: Rychlý jsem byl vždy, jen jste to neviděli. Na Třinec si věříme

V play off má formu jako hrom. Miroslav Forman vstřelil v úvodním semifinále proti Třinci v oslabení uklidňující druhý gól a pomohl Spartě k první výhře v sérii 3:0. Celkově zaznamenal v letošních vyřazovacích bojích už sedm bodů za čtyři trefy a tři nahrávky. „Nějaké body jsem dělal vždycky. Nachystal jsem se co nejlíp na play off a přišla i produktivita,“ vysvětloval spokojeně sparťanský útočník.

Rozhodl duel definitivně váš gól v oslabení na 2:0?

„Byl určitě důležitý, ale možná ještě důležitější byl Řepův (Michal Řepík), který to celé načal. Šlo o vítězný gól. Od té doby nás to zklidnilo, byli jsme lepší.“

Věděl jste, co při zakončení uděláte?

„Nevěděl. Snažil jsem se být první u puku. Měl jsem trochu lepší startovací pozici a kopl jsem do toho. Pak už jsem trochu periferně viděl gólmana, tak jsem naznačil a věděl jsem, že půjdu do bekhendu. Docela se to nabízelo. Měl jsem puk v jedné ruce a šlo to hned strhnout. On ale udělal pohyb, pak už to bylo jednoduché.“

Pilujete v sezoně nějak speciálně rychlost? Soupeře jste totiž jasně přebruslil.

„Já byl takhle rychlý vždycky, jenom vy jste to neviděli.“ (směje se)

V základní části jste dal v oslabení dva góly, teď jste přidal třetí. Cítíte se jako specialista?

„Nejenom, že jsme dávali góly, ale celkově jsme hráli oslabení dobře. Snažíme se je hrát hodně aktivně a z toho se nám povede občas takhle ujet. Je to naše silná stránka, ale nechci to zakřiknout. Hlavně, aby to vydrželo.“

Máte sedm bodů (4+3) z pěti zápasů. Jste nejproduktivnějším hráčem týmu. Kde se ve vás bere taková forma?

„Fakt nevím. Nějaké body jsem dělal vždycky. Nachystal jsem se co nejlíp na play off a přišla i produktivita. Zopakuju ale to, co říkám pořád. Moje role není od toho, abych dával góly. Chci si hlavně udělat práci, kterou mám. Tohle je příjemný bonus.“

V minulých dvou sériích se Třinci podařilo vás v utkáních zavřít. V prvním duelu ale vše vypadalo v klidu. Viděl jste to podobně?

„Popravdě si předešlé série ani moc nepamatuju a ani nechci. Tým je teď jiný, jsme silnější, a to jak mentálně, tak herně. Budeme takhle pokračovat.“

A pátá výhra nad Oceláři v sezoně už něco znamená?

„Ano, ale každý zápas, kromě toho posledního v základní části, byl vyrovnaný. Bylo to vždy o gól, nebo výhra v prodloužení či na nájezdy. Samozřejmě si na ně věříme, když jsme je pětkrát v řadě porazili. Pořád ale nemůžeme ustoupit ani o krok z naší hry. Když se jí budeme držet, budeme úspěšní i dál.“

Bylo důležité, že jste udrželi nervy? Třinec se vás ke konci snažil trochu rozhodit.

„Je to tak. I v sérii s Libercem jsme nedělali zbytečné fauly. V tomhle utkání to bylo stejné. Bylo jasné, že to budou zkoušet. Hlavně když byli pozadu. Nenechali jsme se vyprovokovat, což bylo důležité.“

Rozhodčí nechali utkání volný metr. Zvládli to dobře?

„Na druhou stranu v utkání žádné velké fauly nebyly. V soubojích se hrálo chytře. Takže asi dobrý výkon.“

Na co si budete muset dát pozor do příštího zápasu?

„Nějaké chyby by se ve hře našly, ovšem to v každém utkání. Výkon byl ale dobrý. Uvidíme, co si k tomu řekneme na videu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:16. Řepík, 42:58. Forman, 58:22. O. Najman Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček, Irving, Beaudin – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Hrabík – Konečný, O. Najman, P. Kousal. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Polášek, Mar. Adámek, Šenkeřík – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána (C), Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Rozhodčí Hribik, Květoň – Špůr, Zíka Stadion O2 arena, Praha

