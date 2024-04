Proč Sparta na rozjezd přejela Třinec: neprůstřelný Kovář i trpělivost

Hokejisté Sparty vstoupili do semifinálové série proti třineckým Ocelářům poměrně přesvědčivou výhrou 3:0. Pražané se mohli spolehnout na výkon muže v masce Jakuba Kováře a pomohli si také brankou v oslabení. Jaké byly další důvody úvodního triumfu svěřenců kouče Pavla Grosse?

V prvním semifinále působil neprůstřelně. Sparta sice byla po celý zápas střelecky aktivnější, to však neznamená, že si Třinec nevytvořil příležitost. Právě naopak, skórovat mohl minimálně dvakrát. Vždycky byl ale Kovář proti. Vytáhl se především ve třetí třetině za stavu 2:0, kdy na něj sám ujížděl Petr Vrána. Celkově si připsal 25 zákroků.

První gól

V soubojích Pražanů s Oceláři jde ve většině případů o to, kdo vstřelí první branku a dostane se do psychologické výhody. Především pro Spartu je to nesmírně důležité. Když totiž udeří jako první Slezané, zavřou obranné dveře na sedm západů a nikoho dovnitř nepustí. Tentokrát byl však úspěšnější klub z hlavního města a konkrétně Michal Řepík.