Druhá medaile pro Česko! Knedlu dělila setina od zlata z ME: Dokázal jsem, co jsem chtěl
Český plavec Miroslav Knedla získal na mistrovství Evropy v krátkém bazénu stříbro na 50 metrů znak. Český rekord zlepšil na 22,69 sekundy. Dělila ho setina od zlatého Estonce Ralfa Tribuntsova. V závěrečný den šampionátu v polském Lublinu se postaral o druhou českou medaili na této akci, tu první získal na dvoustovce bronzový znakařský kolega Jan Čejka.
Dvacetiletý Knedla už před šampionátem cítil, že právě na sprinterské padesátce má největší šance na úspěch. Ukázal to druhým místem v rozplavbách a třetím v semifinále. V boji o medaile na to navázal skvělým výkonem, když o pět setin překonal vlastní český rekord. S výjimkou Tribuntsova nechal za sebou všechny soupeře a po pátém místě v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrté příčce na znakařské stovce se mohl radovat z první seniorské medaile. Bronzového Itala Francesca Lazzariho porazil o sedm setin sekundy.
V rozhovoru pro Českou televizi po závodě neskrýval nadšení. „Úžasné, super závod, osobáček, hezké druhé místo. Dokázal jsem to, co jsem chtěl na těchto závodech, já jsem beze slov,“ vykládal s úsměvem. Věděl, kde přišel o zlato. „Dohmat, ale teď už mi je to fakt jedno. Já jsem spokojený, že jsem konečně prolomil to čtvrté, páté místo a dostal jsem se na pódium,“ dodal.
Radiožurnálu Sport se Knedla svěřil, že si uvědomoval své těsné neúspěchy v předchozích bojích o medaile na tomto ME. „Měl jsem to hodně v hlavě, já jsem z toho byl takový nešťastný. Ne moc samozřejmě, já to mám takový šumák, ale tohle je pro mě největší úspěch v mé kariéře prozatím, takže já jsem opravdu nadšený,“ vykládal někdejší medailista z juniorských akcí, který od loňska studuje a trénuje na americké Indiana University v Bloomingtonu.
Další medaile se štafetou nevyšla
V polohové štafetě na 4x50 metrů byl Knedla blízko další medaile. Společně s Matějem Zábojníkem, Danielem Gracíkem a Janem Foltýnem zlepšili národní rekord z dopolední rozplavby o dalších šest desetin sekundy na 1:31,93 minuty a obsadili pátou pozici. Za bronzovými Španěly zaostali o devět setin sekundy. Vyhráli Italové (1:30,49) před Francouzi (1:30,99).
Ze svého výkonu ve štafetě byli čeští reprezentanti nadšení. „Myslím, že všichni jsme rádi, že se nám finále podařilo víc než dobře. Bylo to hodně, hodně těsné. Myslím si, že všichni můžeme být spokojení v té konkurenci, co jsme předvedli. Jak jsem říkal ráno, šli jsme prostě na hraně,“ řekl Gracík. „My jsme vlastně ještě před pár lety neměli žádnou štafetu a teď tady konkurujeme Evropě. Takže já si myslím, že můžeme být opravdu nadšení z toho výsledku, přestože to lehce uteklo,“ dodal Knedla.
V individuálním finále se z českých reprezentantů představil ještě Jakub Bursa, jenž skončil sedmý v polohovém závodě na 400 metrů. Čas 4:05,75 byl zhruba o sekundu pomalejší než jeho čerstvý český rekord z dopolední rozplavby, kterou český reprezentant ovládl. Ve finále se ale plavalo rychleji, tam by mu tento výkon stačil na pátou příčku.
„Bylo to strašně bolavé. Úplně nejsem zvyklý jezdit dvě čtyřstovky na plný plyn za den. Takže to je aspoň něco, na čem vím, že musím zapracovat. Od prsou už jsem tam byl vážně unavený. Nemyslím si, že jsem nějak zvolnil nebo něco takového, ale čistě svaly už na to neměly,“ uznal Bursa. Jinak byl ale se svým nedělním vystoupením na ME spokojený. „Vlastně tady ten odpolední výkon je pro mě zlepšení oproti mému minulému výkonu. A sedmé místo na mistrovství Evropy po skvělém souboji, nemyslím si, že se mám za něco stydět,“ dodal.
Bronzovou medaili v dlouhé polohovce získal Němec Cedric Bussing za výkon 4:03,51. Vyhrál Ital Alberto Razzetti, který dohmátl za 3:58,79 minuty a porazil o 4,46 sekundy stříbrného Brita Maxe Litchfielda.
Nedělní program patří hlavně sprinterským disciplínám. Znakařskou padesátku žen ozdobila vítězná Itaka Sara Curtisová evropským rekordem 25,49 sekundy. Pět let staré maximum Nizozemky Kiry Toussaintové zlepšila o jedenáct setin sekundy. Bezprostředně po medailovém ceremoniálu pak získala stříbro na 50 metrů volný způsob.