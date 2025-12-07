Holec o Karviné: Se Slavií v zádech se hraje dobře... Krčík bude od ledna jinde
V souvislosti s parádním vzestupem fotbalistů Karviné to vypadá jako věčnost, ale ještě v sezoně 2023/24 se klub v Chance Lize velice složitě zachraňoval. Nakonec se to povedlo i díky brankáři Dominiku Holcovi, kterému se naopak nyní podařilo MFK vynulovat. Díky němu veze Baník z hornického derby zlatý bod.
Trenér Galásek říkal, že po sobotních výsledcích to pro vás nebylo psychicky jednoduché. Potvrdíte to?
„Na tabulku se nedívá pěkně. Na jaře se na to dívalo každý týden dobře, tento půlrok je to úplně naopak. Ale nemyslím si, že by nám to svazovalo nohy. Děláme všechno pro to, abychom byli úspěšní. Máme bod, dva zápasy po sobě jsme neprohráli. Ted je to s nulou, musíme si z toho brát i pozitivní věci. Je to vzpruha. Pár měsíců dozadu by nám tam třeba spadlo všechno a vyhráli jsme 3:0, teď to tak není. Musíme se nachystat na poslední zápas, abychom to ukončili vítězně a měli o něco lepší náladu než teď.“
Vy ji můžete mít nyní dobrou, pochytal jste několik šancí...
„Jsem tam od toho, abych mužstvu pomohl. Dneska jsem to byl možná já, něco jsem zlikvidoval, ale i kluci skákali do střel. V naší situaci nemůžeme vyzdvihovat individuality, musíme makat jeden za druhého. Co se Ayaosiho nájezdu týče, myslím, že nemusel padat. Ale dovolím si tvrdit, že tím, že jsem zůstal po prvním naznačení stát, jsem mu to trošku znepříjemnil. Znejistěl, pak jsem stahoval nohu. Nevyřešil to podle mě ideálně.“
Jak se cítíte vy osobně po ne úplně ideálním startu do sezony?
„Mé výkony nebyly stoprocentní, ale někdy se bavím nad tím, jak lidi dokážou posuzovat některé situace. To je na jinou debatu. Nedařilo se nám jako mužstvu, podepisovalo se to i na mně. Jsem však přesvědčený, že když budeme držet pokupě a bojovat za Baník, vítězství budou přicházet.“
Kde tu víru berete?
„Mužstvo je kvalitní a v novém roce bude ještě kvalitnější. Vidím to v tréninkovém procesu i na minulých zápasech, kde akorát chyběly góly a body. Cítím obrovský posun oproti začátku sezony. Víme, co a jak chceme hrát, pak už je to jen o nasazení a bojovnosti. Budeme mít celou zimu na to, abychom se připravili na jaro a z těchto příček se vyhrabali. Dovolím si tvrdit, že tam nepatříme.“
A kam patří Karviná, kterou jste ještě nedávno tady pomáhal zachraňovat?
„Kdybych vystřelil první věc, co mě napadne, budu za kontroverzního... Ale řeknu to. Se Slavií v zádech to máte lehčí. Posílají se sem hráči na hostování, trenéři mají slávistický background taky. Mají podporu, zatímco my hráli o holý život. Zachránili jsme to a všechno se změnilo. Pro Karvinou je to samozřejmě super. O jejích dohodách se Slavií se ví, není to tajemství. Ale uchopili to dobře a pracují taky dobře. Je to vidět. Karviná pomohla i mně, jen mě mrzelo, co jsem slyšel od domácího kotle. To asi patří k československému fotbalu. Je to nemilé, škoda... Na druhou stranu, Karviná bude mít možná zase problém udržet kádr.“
Má váš bývalý spoluhráč Dávid Krčík na velký fotbal?
„Víte, v té naší společné sezoně to bylo velmi specifické tím, že se měnili tři trenéři. Je jiné, když kluk cítí důvěru od trenéra a hraje zápas co zápas i s chybou. Když vás kouč podrží, roste vám sebevědomí. A pak to máte všechno podpořené výsledky. Krča přesně tohle potřeboval, teď to splácí. Myslím, že od prvního ledna bude hráčem někoho jiného... (úsměv) Zaslouží si to, ale dokázal bych vybrat víc hráčů, kteří udělali obrovský progres.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu