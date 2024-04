Čerešňák o semifinále: S Hradcem to byl extrém. Teď je to víc hokejové

Co se honí hlavou, když z pohodového vedení 3:0 je dramatický závěr, Litvínov stahuje na jednogólový rozdíl a do konce zbývají čtyři minuty?

„Dvě třetiny jsme hráli dobře, ale ve třetí od nás dostali trochu víc prostoru. První gól padl z protiútoku, v podstatě z ničeho. Pak byli na vlně. Pro nás je zásadní, že jsme zápas ubojovali, máme třetí bod a hlavně se takovým scénářům musíme do budoucna vyvarovat.“

Cítili jste, jak byl Litvínov najednou nahoře a hrozně vás chce zlomit?

„Ano, neměli co ztratit, hrnuli se dopředu, vyšlo jim to. Najednou se jim navalila krev do žil a měli tlak. My ho díkybohu zvládli.“

Při jejich power play jste házeli puky několikrát přes celé hřiště. Tolik jste si věřili, že když přijde zakázané uvolnění, vyhrajete buly a nic se neděje?

„Takhle jsme si to asi úplně neplánovali. (usměje se) Ale chtěli jsme hlavně puk dostat z pásma a někdy je lepší vyhodit na zakázané uvolnění, ať se v klidu zmobilizujete, než abyste kotouč kvedlali někde po rozích. Minule to doma Maťovi Paulovičovi vyšlo, trefil prázdnou bránu, teď to nedopadlo. Ale nevadí.“

Chybí vám poslední výhra k finále. Jak s touhle myšlenkou pracovat?

„Říká se, jak je poslední krok nejtěžší. Dobře si uvědomujeme, že nic snadného nás v pátek nečeká, chceme určitě vyhrát jako každý zápas. Ale Litvínov se nenechá porazit nijak snadno. Je to sice kousek, ale čeká nás ještě pořád hodně práce.“

První třetinu jste vyhráli na střely na bránu 17:1, všechny starty zápasů jste v sérii zvládli hodně silně. Roste herní sebevědomí v tu chvíli hodně?

„Chtěli jsme hrát náš hokej, což se nám dařilo. S prvními dvěma třetinami jsme spokojení, ale musíme si dávat pozor na věci, které se staly v poslední části. Máme nějaký plán, soupeř taky. Na ledě se to vždycky nějak vyvíjí, musíte reagovat, improvizovat.“

Do třetího semifinále jste měli využití přesilovek na osmi procentech. Odčaroval jste vaším gólem pardubickou smůlu?

„Doufám, že ano. Měli jsme tyčky, všude se rozebírají procenta. Ale tohle se nám dělo i na začátku sezony. Snad se nám teď přesilovka taky rozběhne, protože šance tam máme pořád. Kdybychom dali v každé sérii třeba o dva góly v početní výhodě víc, není co řešit.“

Litvínov vypadá, že je soupeř, který se s vámi nechce prát ani strkat. Vyhovuje vám, že chce hrát hlavně hokej?

„Pár pasáží ale bylo taky. Chytili se i lidi v ochozech.“

Počkejte, ale tahle série vypadá až extrémně klidně, nic vyhroceného. Vám nepřijde?

„Soubojů je tam taky ale hodně. Ve čtvrtfinále s Hradcem to byl tedy extrém, teď je všechno víc hokejové, ano. Každý soupeř je jiný, musíme se přizpůsobit a každého porazit.“

