Daňo o rvačce: Rozjela ji podpásovka, s Chlapíkem jsme si nějak nesedli

Jak byste popsal emoce ze závěru čtvrtého semifinále?

„Myslím, že úplně zbytečný zákrok, sekera do žeber na nechráněné místo ( Řepík trefil Hrehorčáka). Místo oslavy gólu jsme řešili nějakou potyčku. Nevím, jak na tom Paťo (Hrehorčák) je, ale věřím, že bude v pohodě. Za mě to byla velká podpásovka, nějak jsme se chytli a myslím, že to bude vyhecované i v dalším zápase.“

Kdo si koho v bitce vybral? Vy Chlapíka, nebo on vás?

„Hledal jsem Řepíka, ten už seděl na střídačce... Někdo se tam přimotal a už to jelo.“

Chlapík ke rvačce po zápase s vámi řekl: „Zase se tam válel, tak dostal.“ Co vy na to?

„Je to jeho vyjádření. Nevím, co k tomu dodat. Je tam možná nějaká historie, ať už z této ligy, nebo z AHL. Známe se delší dobu.“

I v AHL jste se pobili?

„To ne, ale většinou Slováci a Češi, co jsme tam hráli proti sobě, jsme měli dobrý vztah. S ním jsme si nějak nesedli. Možná si na to vzpomenul, nevím. Nemám k tomu, co dodat.“

Na čele máte šrámy, bylo to hodně ostré?

„Ještě jsem se neviděl v zrcadle, tak nevím, jak to vypadá. (usmívá se) On mi chytil přilbu, snažil jsem si ji sundat, abych viděl. Měl jsem ji přes tvář nějak překříženou. Když jsem si ji konečně dal dolů, tak jsem zakopl o rozhodčího, nebo někoho za mnou, takže jsme spadli na led a bylo po bitce. Takže to nebylo až takové hrozné.“

Dva góly, asistence a bitka. Takže máte hattrick Gordieho Howea, dobrý úlovek?

„To bude asi první v mojí kariéře. Ale jsem nejradši, že jsme urvali první bod a vracíme se do Prahy.“

Po zápase jste byl vybraný na dopingovou zkoušku, docela jste se s ní „trápil“, je to tak?

„Tentokrát mě to trošku zradilo. (usměje se) Asi jsem měl trošku změnit taktiku v místnosti, kde jsem byl. První jsem zkusil já, ale nepodařilo se. Tak jsem musel čekat. Káca (Ondřej Kacetl) s Růžou ( Martinem Růžičkou ) odešli dřív, jim se to podařilo nadvakrát. Já jsem to tam nějak dobojoval, ale naštěstí se podařilo, že se nemuselo čekat až do jedné do rána.“

Na kontrolu šli i sparťané, nedojížděly se i při odběrech emoce?

„Ne, ne, byli jsme oddělení. Ani nevím, kdo ze sparťanů tam byl. Klobouk dolů před lidmi, kteří u kontroly byli, bylo to příjemné posezení. (usmívá se) Jen mě mrzí, že jsem je nechal tak dlouho čekat. A vás taky. Nevím, no. Třeba před dvěma lety jsem na dopingovku přišel, viděl a odešel. Tentokrát se to nepodařilo, takže jsem z toho byl sám vykolejený.“

Přenesou se vyhrocené emoce i do dalšího zápasu? Půjdete po sobě?

„Za mě ne. Proti každému hráči jdu naplno, ať už je to ten, či onen. Budu se soustředit na svou hru, ať jsem přínosem pro mužstvo. Ale jak bylo vidět, tak se toho nebojíme a když něco takového vzplane, tak se umíme svých spoluhráčů zastat.“

Využili jste dvě přesilovky, mohou vás nakopnout do pátého semifinále?

„Věřím, že ano. Čekali jsme na to dlouho, abychom se v nich nakopli. Měli jsme s tím problémy, snažili jsme si k tomu něco říct. Často se měnily osoby, které byly na přesilovkách, bylo to i Vožuchovým trestem. Teď jsme to konečně dali do kupy, oni nebyli tak aktivní v oslabení. A když už na nás skočili, tak jsme to rychle zahráli a podařilo se nám skórovat.“

Jak velkým přínosem byl návrat distancovaného Daniela Voženílka?

„Chtěl přinést svůj styl hokeje. On je pro nás v každém zápase přínosem. Byl na ledě cítit, při mých gólech odvedl super práci. Jsme rádi, že se vrátil a věřím, že v Praze bude společně pokračovat ve stejných výkonech.“

Odhadnete, co vás v Praze čeká?

„Plná hala a velké teplo. (usměje se) Věřím, že když podáme stejný výkon, vrátíme sérii zpátky do Třince. Uděláme pro to všechno:“

Na horko v O2 areně už si v minulosti stěžoval i brankář Marek Mazanec. Je to opravdu tak náročné?

„Je tam velký počet lidí a v tomto ročním období, kdy je venku 26 stupňů, to bude peklo. Ale samozřejmě věřím, že to zvládneme a vrátíme se zpátky do Třince.“

