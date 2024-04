Kolář chce další titul: S Hašánkem jsme se naučili hrát. Ty jo, jaký konec?

Může s Pardubicemi vyhrát třetí titul. Byl by to velký příběh, možná i tečka za kariérou. I když... „Nedostanete ze mě nic,“ usmívá se obránce Jan Kolář. Poprvé extraligu ovládl v roce 2010, když měl za zády Dominika Haška. O dva roky později se sláva opakovala, on byl navíc vyhlášen nejlepším obráncem sezony. Teď nehraje tolik. Aktuálně spíš platí za velkého tátu, který pomůže ostatním jako mentor. Pokud se nikdo nezraní, zůstane na tribuně v roli osmého beka.

Vidíte, jak si Jan Kolář poslední roky hokejové kariéry vychutnává. Nevadí, ani když v sestavě nemá zrovna silnou pozici. Čtyřikrát si zahrál na MS, jednou na olympiádě, ve svých Pardubicích se ale postupně dostal na hranu sestavy. Je mu 37 let, zkušenosti by klidně mohl prodávat na trhu. Stejně není kyselý, že nehraje, nastavil si hlavu úplně jinak.

Tady je důkaz.

Když klub v pátek pořádal mediální den před finále, tiskový mluvčí Jan Mroviec zahlásil osvědčenou větu: „Pánové, poslední otázka, prosím.“ V řadě čekal už Lukáš Sedlák.

Pardubický bek mu ale bleskově vrátil zpátky smeč. „Ty jo,“ na oko se zatvářil naštvaně. „Honzo, konečně mě tady někdo chce. Poprvé v sezoně tady mám novináře a takhle mi to kazíš,“ pálil na tiskového mluvčího.

Ne, není uražený, že s tím, co má za sebou, zastává jinou úlohu než dřív. „Samozřejmě bych chtěl hrát. Ale každý musí přijmout svoji roli, když chcete úspěch, je potřeba ego podřídit týmu,“ říká pevně.

První titul v Pardubicích získal, když mu bylo 21 let. Byla to historická chvíle, protože za Pardubice chytal Dominik Hašek, gólman měl v tu chvíli ve městě větší slovo než primátor. Postupně si všechny kolem sebe omotal tak, že pracovali, jak potřeboval.

„Ale to se jen tak říká, že to řídil Hašánek. My mladí jsme si to řídili taky,“ rozchechtá se hned Kolář. Vážně ale vysvětluje, jak silný zážitek z roku 2010 byl: „Spousta z nás se odrazila od téhle sezony. Nešlo jen o Hašánka, ale trénoval tady Venca Sýkora, který tehdy hodně dbal na taktiku a defenzivní hru.“

Vlastně Pardubice připomínaly Třinec posledních let, když šlo v play off do tuhého. „Co si pamatuju, ve středním pásmu jsme měli pořádek a v obranném nikoho do ničeho moc nepouštěli.“

S Haškem v bráně tým vyhrál 12 zápasů play off v řadě. „Podle mě nám celá tahle sezona dala strašně moc do další kariéry. Naučili jsme se hrát hokej a jen z toho všeho těžili. Vytěžili jsme pak ještě i titul 2012,“ přesouvá se Kolář k dalšímu zlatu.

Tam Pardubice překvapily, na což si vzpomíná taky moc dobře: „Základní část vypadala jak na houpačce, play off taky. Myslím si, že právě zkušeností z roku 2010 jsme sezonu dostali zase k titulu.“

Umět vyhrávat je taky dovednost.

Článek pokračuje pod infografikou...

V play off Jan Kolář zatím k žádnému zápasu nenastoupil. Na rovinu, jestli se nikdo ze základní šestky beků nezraní, změna se čekat nedá.

Když mu nadhodíte, zda přemýšlí, co bude dělat, až se hokejová kariéra uzavře?

Posuďte sami: „Jo, od pětadvaceti.“

Otázka: Tím pádem už máte jasno?

„Jenže od té doby jsem vymyslel takových věcí!“

Otázka: Zůstanete po sezoně v Pardubicích? Je to reálné?

„Možné je všechno. Můžu hrát hokej, nemusím hrát hokej. Uvidím.“

Otázka: Zásadní tedy je, jestli chcete hrát hokej?

„To právě uvidím.“ Pak roztáhl pusu k úsměvu: „Ze mě teď nic nedostanete.“

Ale pokud se stočíte na aktuální přípravy na finále, řekne toho víc. Pokud je řeč o vyhrávání, sám si prošel zajímavou změnou. „V roce 2010 pro mě bylo finále novinkou. Do té doby jsem znal jen porážku ve čtvrtfinále. Zato v roce 2012 jsem si říkal, že vyhrajeme titul pokaždé. Za tři roky jsme měli dvě zlaté a jeden bronz, říkáte si, že je to jednoduché.“

Jenže není. „Během kariéry si uvědomíte, že musíte mít štěstí na tým a jsou tam další okolnosti, abyste se dostali až na vrchol.“ Teď jsou jeho Pardubice jiné než před rokem. Nebo sám to tak aspoň vnímá: „Jsme spolu delší dobu, zase další rok. Tým se moc nevyměnil, jsme sehranější a máme hořkou zkušenost ze semifinále 2023. Když je tým spolu kratší dobu, může se úspěch povést i nemusí. Pokud je spolu delší dobu, měl by být lepší.“

Od úterý začíná Pardubicím finále. Jan Kolář ho začne na tribuně. Svým nadhledem ovšem týmu pomůže, jak nejvíc dovede.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE