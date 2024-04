ONLINE: Sparta - Třinec 2:1. Krejčík dává druhý gól! Na ledě to jiskří

Daniel Voženílek sedí na rozhněvané třinecké střídačce poté, co dostal od sparťana holí do tváře • Michal Beránek (Sport)

Už není kam uhnout. Třinečtí obhájci titulu dorovnali ztrátu 0:3 v sérii a vydali se do Prahy jako první v historii extraligy dokonat ten největší obrat. Proti nim stojí odhodlaná Sparta. Zápas začal nezvykle už ve 13 hodin a zatím je to hodně třaskavá bitva. Skóre otevřel dorážkou Jakub Krejčík, pak v přesilové hře srovnal Adam Helewka. Daniel Voženílek v první části schytal zásah holí do obličeje a ze střídačky okřikoval sudí. Pak byl Adam Smith vyloučen na dvě minuty za sekeru do slabin Filipa Chlapíka. Na startu druhé části vrátil Spartu do sedla Krejčík. Sledujte ONLINE přenos z utkání.