Třinecká kouzla? Ne, Ondřej Kovařčík ví o klíčové prohře, pak se vše změnilo

Nemají dost. Třinec má v logu draka, který navíc působí děsně nenažraně. Bývalý útočník Ocelářů Ondřej Kovařčík v prémiové části podcastu Zimák mluvil o zákulisí, jak se tahle vítězná bestie postupně ladila a v čem mu připadá pořád stejná. „Přišla jedna chvíle, od které jsme začali hrát play off jinak,“ říká. V překladu to znamená, že vítězně. Třinec v sobotu večer postoupil pošesté v řadě do finále extraligy, drží navíc sérii čtyř titulů v řadě.

Moment, kdy se Třinec otočil na současnou cestu, se datuje do jara 2018. Ve finále s ním vyběhla Kometa. Přesně tohle byl trpký zážitek, který posiluje, když ho správně uchopíte a nenadáváte na smůlu.

„Hodně nás poučila porážka ve finále s Brnem,“ říká dnes Ondřej Kovařčík, kterému v té době bylo 22 let. Dobře rozebírá rozdíly s přítomností: „Tenkrát jsme byli my ještě ti aktivní. Pořád jsme bušili do Komety, no a oni jen házeli puky za nás.“

Na chvíli se odmlčel. „Pak už jsme hráli play off jinak,“ usmál se.

Jak? Vidíte, v O2 areně se dotáhla další názorná ukázka. Třinec se stal prvním týmem v historii play off, který vyhrál sérii, když prohrával 0:3 na zápasy. V úterý rozjede svoje finále proti Pardubicím, zkusí urvat pátý titul v řadě.

„Strojově musíte dělat, co máte, a nepolevit z cesty. Stačí málo a zápas se může otočit za dvě minuty. I když prohráváte 1:17 na střely a 0:2, padne vám tam žblabuňka a už je to jen o gól,“ nabízí Ondřej Kovařčík třinecký pohled na věc a vlastně i ukazuje, kde se bere v týmu sebedůvěra. Je klidný a věří sám sobě.

Reprezentant má za sebou nyní dvě sezony ve Finsku a dobře zná i hlavního kouče Pardubic Marka Zadinu. Když v Třinci hrál, Zadina dělal asistenta Václavu Varaďovi. Ani trochu ho nepřekvapilo, že někdejší pomocník velkého šéfa je nyní hlavním trenérem Dynama. „Podle mě byla vždycky jeho ambice stát se hlavním trenérem,“ vnímal Zadinu Kovařčík. A že se nikdy hlavní trenér Dynama neprodával na veřejnosti? „Vedle Venci je těžké, aby vyrostla druhá individualita, která je hodně vidět. Jako asistent si Marek Zadina v Třinci plnil všechno skvěle,“ přidává své postřehy útočník.

