Daňo vychválil Kacetla: Neskutečně vychytal toho hříšníka. Koho myslel?

Co se vám honí hlavou po takovém zápase?

„A myslíte ten první, nebo druhý?“ (směje se)

Vlastně ten krátký třetí…

„Stihli jsme toho během jednoho dne odehrát fakt dost… V základní hrací době jsme věřili, že vyrovnáme. Byl jsem rád, že se mi na konci třetí třetiny poštěstilo zůstat před bránou sám. A že to tam padlo. Poté už to bylo jen o vůli, o týmovém duchu. Káca toho neskutečně moc pochytal, měl tam obětavé zákroky. Vytrvali jsme a věřili ve vítězství. Pokud člověk chce, jde po boku každého svého spoluhráče a bojuje jeden za druhého, máme možnost vyhrát. Těší nás, že jsme první mužstvo, které dokázalo otočit z 0:3 na 4:3, přepsali jsme historii. Jak Vilko Čacho na začátku pronesl, kdo jiný než my to měl dokázat. Jsme rádi, že se jeho slova potvrdila.“

Jdou popsat pocity ve chvíli, kdy ve 122. minutě postoupíte do finále?

„Tam už člověk ani neví, jestli mu nohy dovolí dojet do rohu a radovat se, anebo nespadne na půli cesty za slavícími spoluhráči. Dík patří našim kustodům a masérům, kteří nám zabezpečili věci, které nás během prodloužení držely při životě (pizzy a coca-coly). Na konci panovala čistá euforie a my jsme rádi, že jsme na konci ti šťastnější. Ale klobouk dolů i před Spartou, byla to super série. Teď si musíme rychle oddychnout a jdeme dál.“

Třinec vyhrává tituly, přesto nebývá řazen mezi největší favority. Opět jste prokázali, že se s vámi musí natvrdo počítat pokaždé?

„V kabině máme sílu, věříme jeden druhému, pomáháme si navzájem. Není to tak, že si o tom vykládáme jako o klišé, je to skutečnost. Jsem vděčný, že můžu být součástí tohoto celku. Věřím, že další historický milník přepíšeme ve finále.“

Co rozhodlo o vašem sobotním vítězství?

„Pevná vůle. Ochota nepolevovat z našeho nastavení. Samozřejmě, pokud nás zatlačili, stáhli jsme se a ubránili se, nebo to nějakým způsobem vyblokovali. Káca to pochytal. A když přišla naše šance, zatlačili jsme my. Bylo to nahoru dolů. V prodloužení jsme měli víc šancí my, mohli jsme to rozuzlit dřív, sám jsem tam měl šanci, ale protihráč mi zablokoval hokejku. Přišlo mi, že všechna prodloužení hodně rychle utekla. Člověk naskočil na led, něco tam udělal, dostal puk ven a šel zase střídat. A pak přišla nádherná akce od Maja Adámka, našel na slotu Miloše a všem nám spadl kámen ze srdce.“

Gól Miloše Romana se zapíše do historie, ale nenastal by, kdyby Ondřej Kacetl v 86. minutě fantastickým zákrokem nechytil skoro jistý gól Michalu Řepíkovi. Co jste zákroku říkal?

„Neskutečně to chytil tomu hříšníkovi. Nahoře asi bylo napsané, že ještě mohl nějakou dobu pobýt na tribuně (2 zápasy stop za úder holí do žeber Hrehorčáka ve čtvrtém utkání). Bylo dopřáno nám zápas urvat a do finále jdeme my.“

Už je to pasé, ale v první třetině vás tvrdě dohrál Aron Irving, dlouho jste se nezvedal z ledu. Rozhodčí hit u hrazení neřešili, ale šlo vidět, že vás soupeř trefil i do hlavy. Váš pohled?

„Vytočil jsem se od obránce, přišel třetí hráč do souboje. Měl jsem za to, že sudí budou aspoň zkoumat zákrok u videa, když mají tu možnost a bylo to do hlavy. Naštěstí jsem se z toho oklepal a pomohl mužstvu vyrovnávacím gólem.“

Bral jste si sérii se Spartou i víc osobně? Sparťané vás popichovali, že se často válíte. Na vaši obranu vystoupil v rozhovoru pro iSport.cz i váš otec, proti čemuž se protihráči také ozvali.

„Z jejich strany tam byly nějaké popichovačky, patří to k tomu. Já to akceptoval. Ale věřím, že jsem jim odpověděl na ledě.“

Kdy začnete myslet na zlatý duel s Pardubicemi?

„Postup si užijeme do sobotní půlnoci, v neděli máme volný den. Od pondělka na to znovu jdeme, cestujeme do Pardubic. Bude to velmi rychlé, ale já věřím, že síla v mužstvu je a že se zvládneme na finále připravit ze sta procent. Zaledujeme šrámy a jdeme dál.“

Spousta lidí z hokejového prostředí razí názor, že jsou Pardubice vysmáté, odpočaté, zatímco vy jste se vymačkávali ve čtvrtfinále i semifinále na sedm zápasů. Nemohla by být vaše rozehranost zbraň?

„Tlak bude na nich. Vyhráli základní část, měli super sezonu a v play off šli dominantně. My si to trochu prodloužili, ale i tak věřím, že můžeme ještě překvapit.“

A stihnete kvalitně zregenerovat?

„Po tomhle historickém obratu na únavu nebude čas myslet. Máme odmakáno, natrénováno a já věřím, že to zvládneme.“

