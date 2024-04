Radil byl v šoku z Kacetlova pádu: Tohle jsem viděl v Národním divadle

Radil žil s Kacetlem během utkání svůj mini příběh. Hned v páté minutě mohl třineckého fantoma propálit ranou z voleje při přečíslení dva na jednoho. Puk trefil zostra, mířil pod horní tyčku. Jenže tam se z ničeho nic zjevila červená na semaforu v podobě brankářovy lapačky.

Oceláři šli brzy na to do vedení, ale právě Radil srovnal po faulu Tomáše Kundrátka. Kacetl se tentokrát nepřilepil k tyči včas, kotouč skončil za jeho zády. Když pak v 11. minutě pokryl pokus hostů, chtěl ho Radil údajně pochvalně poplácat po betonech. Jenže gólman se skácel k ledu a útočník Dynama musel na trestnou lavici za nesportovní chování.

„To jsem viděl naposledy nejspíš s manželkou v Národním divadle, když jsme se šli podívat na Prodanou nevěstu. Možná, že by ho vzali. Kamarádsky jsem ho chtěl poplácat,“ divil se Radil po utkání, které nakonec Východočeši výsledkově zvládli, přestože jim rozhodčí vyměřili hned 18 trestných minut.

„Nemám zkušenosti s castingem, ani na to nevlastním žádnou společnost,“ rýpl si zkušený forvard ještě jednou. „Ať si každý sáhne do svědomí. Jestli se takhle hraje play off? Nejsem si jistej. Fantastické, jak kluci zvládli oslabení, vyblokovali strašně moc střel,“ přidal pochvalu.

Třiatřicetiletý křídelník nebyl ztotožněný ani s útoky Kacetla proti hráčům Dynama. Třinecký klenot si svůj prostor hodně chrání, nebojí se ústních konfrontací, dává ruce nahoru. Jakmile na konci úvodní části skončil na ledě Lukáš Sedlák, šel mu brankář v bíločerveném dresu okamžitě vyčinit, že pádu přidal.

„Je brutálně agresivní. I když nejsme v brankovišti, ohání se hokejkou. To je věc, která se může, ale když je to z druhé strany, píská se faul,“ kroutil Radil hlavou. „Neříkám zajíždět nesmyslně do gólmana a zranit ho, ale zajímavé je, že vždycky, když to začne od nás, dělají se regule. A když to je jiný tým, tak je to v pořádku. Aspoň mou optikou.“

K tomu vytáhl příklad z minulého roku. „Nechci to sem plést, ale když jsme hráli semifinále s Třincem, skončila třetina a Marcinko, který už v Třinci nehraje, se rozjel za naším gólmanem. To se tenkrát řešilo? Byly vypnuté kamery?“ tázal se Radil nechápavě.

9 - Tolik dvouminutových trestů obdrželo Dynamo ve čtvrtém finále proti Třinci, všechna oslabení ovšem zvládlo.

