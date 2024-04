Nestrašil: Únava? Lidi se pohybují v daleko horším stresu. A zvládají to

Byl to on, kdo mohl napsat odlišný scénář pátého finálového sváru mezi Pardubicemi a Třincem. Andrej Nestrašil však v první třetině za bezgólového stavu ve výborné pozici nepřekonal skvělého Romana Willa. Ten měl neobyčejně výtečný den a ocelářské šampiony vynuloval. Dynamo zvládlo hosty 3:0 a v pátek může cinkat zlatými medailemi. Pokud ne, pokračuje se v neděli na východě Čech. Sem to směřuje i Nestrašil. „Titul je jako droga a my tu drogu chceme zpátky,“ burcuje elitní centr.

Ve velké šanci jste mířil do poloprázdné branky, Roman Will se přesouval, proč to nevyšlo?

„Já vystřelil a gólman udělal zákrok, to je celý… (usmívá se) Ve druhé třetině jsem měl další šanci, Kundrc taky. Kdybychom první gól dali my, hrálo by se nám líp, to si nebudeme nic nalhávat. Nějaké momentum se v tu chvíli mění, stále to však byl vyrovnaný zápas, který jsme mohli strhnout na svou stranu. Spíš tam ve finále rozhodovaly naše chyby v obranném pásmu, kdy jsme si hráče špatně rozebírali. Už je to za námi, jdeme dál. Z naší strany to nebyl ideální výkon. Je to 3:2 a jedeme domů, máme před sebou minimálně jedno utkání a já doufám, že dvě.“

Nevyšla vám druhá třetina, kde jste dostali dva slepené góly a navrch ještě třetí. Bez něj by to bylo při nástupu do třetí části hratelnější, co říkáte?

„Samozřejmě, že bychom šli radši do třetí třetiny za stavu 0:2. Ale to jsou jen kdyby a aby… Upřímně, mně už se to nechce ani moc rozebírat. Zápas se nám nepovedl, prohráváme v sérii 2:3. Jedeme domů, máme před sebou pár dní a chceme to u sebe urvat, abychom se sem ještě vrátili.“

Po delší době jste měnili brankáře, po třetí trefě skončil Ondřej Kacetl. Přineslo střídání určitý impuls?

„Tak my máme dvě skvělé gólmany. Mazi měl v první sérii s Budějovicemi tři nuly, na Spartu šel Káca a dařilo se mu. Tady to bylo o nás, my jsme Kácovi nepomohli. Vůbec to nebylo o něm, že by se mu nedařilo. To my jsme mu nepomohli. Pro něj bude dobrý, že si teď odpočine. A uvidíme, kdo půjde na příští zápas.“

Kdo za stavu 2:2 ovládne pátý zápas, většinou nakonec sebere i čtvrtý bod. Nestalo se deset let, aby Třinec ztratil pátý zápas…

„Hm… A víte, co se nikdy nestalo? Že to tým z 0:3 otočil na 4:3. To jsou jen statistiky, kvůli kterým se bojím trošku míň lítat. Je to nejbezpečnější forma cestování. Ale ve finále pořád a jen statistika. Ve čtvrtek si odpočineme a v pátek to půjdeme urvat a vrátit se zpět.“

S energií, fyzickou a psychickou silou jste na tom pořád na sto procent, anebo už se hlásí únava?

„Jak už jsem říkal několikrát. Sezona trvá hrozně dlouho a my tomu obětujeme během sezony strašně moc, abychom na tyhle chvíle byli ready. Pokud se nepletu, minulou sezonu jsme v play off odehráli 22 zápasů a pokud to dotáhneme do sedmého, bude to stejné, protože tři prodloužení na Spartě počítám jako celé další utkání. Člověk si nemůže vůbec připouštět únavu nebo mentální vyčerpání. Je to naše práce, kterou milujeme, chodíme do ní rádi, nabíjí nás. Myslím, že si nemáme na co stěžovat. Jsou lidi, kteří se pohybují v daleko horším stresu než my. A zvládají to. My to taky zvládneme.“

Jedno klišé praví, že poslední krok je nejtěžší. Souhlasíte s ním?

„Sami jsme se o tom přesvědčili. Určitě tomu tak je. Z posledního zápasu se musíme poučit, něco si z něj vzít. Ale hlavně si příště za tím maximálně jít. Je to jen o hlavě, o nastavení, že si pro výhru půjdeme. Necháme tam všechno, po šedesáti minutách se podíváme nahoru, a buď to bude stačit, anebo se půjde třeba do prodloužení. Anebo to stačit nebude. Ale na ledě necháme všechno.“

Může být vaší výhodou, že pár titulů už máte v kapse, zatímco Pardubice už dlouho ne a potřebují ho urvat?

„To se pouštíme do spekulací, které moc nemusím. Jasně, člověk to tak může brát, že my nějaké tituly máme a oni ho chtějí. Ale my ho chceme stejně tak jako oni. A určitě víc. Titul je jako droga a my tu drogu chceme zpátky.“

Mimochodem, řešili jste po minulém zápase nečekané prohlášení kouče Marka Zadiny?

„Za mě bez komentáře.“

