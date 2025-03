Doudera nic nevzdává: Liberci to nenecháme zadarmo, bude nás cítit!

S Třincem vyhrával tituly jako na běžícím páse, s Oceláři slavil čtyřikrát v řadě. Milan Doudera už ale druhou sezonu obléká budějovický dres a v úterý navečer musí společně se svými parťáky vyhrát, aby oddálili konec sezony a rozdali si to ve čtvrtek o postup do čtvrtfinále play off. Na práh vyřazení se Jihočeši dostali po porážce 0:3 v Liberci, v sérii předkola tečou 1:2 na zápasy a čelí tedy něčemu, co by v klubu jen neradi řešili. „V úterý budeme tahat za jeden provaz, necháme tam všechno a uvidíme, jak to dopadne,“ říká 32letý obránce Motoru.

Dvě třetiny to z vaší strany nebylo ono, až v poslední části jste ukázali, že tu jste. Zvýšili jste agresivitu, šli do potyček, prali se. Šlo vám o to připravit se správně na úterý?

„My jsme už od začátku hlavně chtěli hrát něco jiného. Ale hned ve druhé minutě jsme udělali faul a přišel gól, což nám samozřejmě vzalo trochu vítr z plachet. Před třetí třetinou jsme si uvědomovali, že to bude už těžké zvrátit a asi se nám to nepodaří. Tak jsme si řekli, že si je aspoň připravíme na další zápas. Doufám, že se od té bojovnosti odrazíme a přeneseme si ji do úterý. No a hlavně snad dáme nějaký gól.“

Věříte, že jste se v poslední třetině navrtali soupeři pod kůži a zvedli vlastní morálku?

„Myslím si, že jsme ukázali charakter, že jsme ochotni bojovat a nechat tam všechno. Věřím, že nám tyhle momenty do úterka pomůžou a zlepšíme to. Nebudou to mít s námi jednoduché, budeme cítit. Rozhodně jim to nenecháme zadarmo.“

Asi mi nepovíte, že vás forma Petra Kváči straší, nicméně nedali jste mu gól bezmála 122 minut, více než dva zápasy. Liberecký gólman je překážkou, zároveň ve vás dřímá velká ofenzivní síla…

„Tak to někdy je. Jak minulý, tak dnešní zápas jsme měli šance, puk tam poskakoval po brankovišti. Musíme zkrátka najít cestu, jak tam ten puk dostat. Potřebujeme mít hráče na masce, častěji střílet, mít větší důraz do brankoviště. Tyhle atributy tam musí být. Já věřím, že to prolomíme a něco nám tam konečně spadne.“

Sérii jste zahájili výborně, proč to najednou uhnulo? A jak silný je atribut devíti nevyužitých přesilovek v řadě?

„Jasně, jen v druhém zápase jsme měli sedm nevyužitých přesilovek, ve třetí třetině čtyři po sobě. Tam jsme si měli jednoznačně pomoci, ale prohráli jsme jedna nula. Mrzí nás to, ale je to minulost. Na to se nemůžeme koukat. My věříme, že tu sílu máme a v úterý uděláme maximum pro to, abychom sérii vrátili do Budějovic.“

Jako zkušený hráč a sběratel titulů, vezmete si nyní v kabině slovo? Třeba proto, že vám hrozí konec sezony.

„Podle mě si všichni uvědomují, v jaké se nacházíme situaci. Je nás tam víc starších kluků, kteří si k tomu určitě něco řeknou. Už jsme si k tomu leccos pověděli hned po zápase. I naši mladí se připojí. V úterý budeme tahat za jeden provaz, necháme tam všechno a uvidíme, jak to dopadne.“