Stránského fair play, odvolal trest: Mohl jsem to přejít, ale to se nedělá

Za stavu 0:2 z pohledu Mladé Boleslavi vyletěla do vzduchu pravice rozhodčího. Po pádu Tomáše Mazury měli hrát domácí proti Plzni přesilovou hru. Jenže nehráli – bývalý kapitán bruslařů Jan Stránský vyloučení zrušil. Cítil, že kontakt zavinil sám. „Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Rozhodčímu jsem to rovnou řekl,“ podotkl Stránský po porážce 0:3 v předkole play off extraligy. Za sportovního ducha mu soupeř z předkola poděkoval.

Proč se vám nepodařilo ve třetím utkání skórovat?

„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Přišlo mi, že jsme první třetinu prochrápali, místo toho, abychom hráli play off hokej. Neválčili jsme, celý zápas byla Plzeň lepší. Od druhé třetiny jsme se zvedli, měli vyložené šance, ale kuriózně z naší největší tutovky soupeř brejkoval, záhy dal první gól.“

Na konci duelu jste osobně předvedl férové gesto, kdy jste sudímu řekl, aby odvolal signalizovaný faul na kolegu Tomáše Mazuru. Jak jste situaci viděl?

„Byli jsme v souboji asi čtyř hráčů, motaly se hokejky. Mazura mi zavadil buď o hokejku, nebo o koleno. Bylo to sporné. Na druhou stranu jsme si přesilovkami vůbec nepomohli, takže si nemyslím, že by bylo na škodu, když jsem vyloučení odvolal.“

Přesto by se všichni hráči asi stejným způsobem nezachovali.

„Jsem zastáncem fair play, ani jsem nad tím nepřemýšlel. Automaticky jsem cítil, že pád byl přese mě, takže jsem to rovnou rozhodčímu řekl. Mohl jsem situaci přejít, ale to se nedělá.“

Co vám v utkání scházelo?

„Chyběly stoprocentně góly, ale jak jsem zmínil, měli bychom víc válčit. Když jsme nastupovali v Plzni, bylo od prvního střídání cítit, že za výsledkem jdeme, výhru chceme. I když jsme nediktovali tempo, byla vidět obětavost i bojovnost. Tentokrát mi ale chyběla.“

Nemáte pocit, že se intenzita soubojů zvyšuje?

„V Plzni to bylo vyhrocenější. Ani já jsem se ve třetím zápase nějak extra neprojevoval, jak se říká, špinavými kecy. Byli jsme takoví uspokojení, zápas jako v základní části.“

Patří tedy k play off, že soupeře popíchnete, snažíte se mu dostat do hlavy?

„Samozřejmě! Je v tom určitý systém, nemůže to být bez mozku. Já si třeba vyhledávám typy hráčů, u kterých cítím, že by je popíchnutí mohlo rozhodit.“

Shodneme se, že jde o velký souboj brankářů?

„Plzeňský gólman svůj tým velice dobře podržel. Měli jsme dost gólovek, na gólmanovi jsme si vylámali zuby. Tím ale neříkám, že náš gólman chytal špatně, vůbec ne. Ale určitě půjde velký dík z plzeňského týmu za brankářem.“