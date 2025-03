Kteří kouči hráli (hrají) v play off extraligy o svůj džob. Plzeň potřebuje Šádka

V nejvyšší domácí hokejové soutěži zbývá rozluštit, které dva týmy doplní danou šestici do čtvrtfinále play off. Nový díl podcastu Zimák z výrobní linky iSport.cz přináší debatu k týmům, trenérům a hráčům, jichž se týkal tuhý boj v předkole play off. Přinášíme vhled do aktuální situace trenérů, kteří nemají jisté angažmá od příští sezony. Je jich možná víc, než byste čekali.