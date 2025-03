ONLINE: Sparta podruhé proti Třinci, hraje i Špaček. Srovná Hradec krok s Boleslaví?

Čtvrtfinále play off hokejové Tipsport extraligy pokračuje druhými zápasy v Praze a Hradci Králové. Sparta se po úvodní dramatické bitvě s Třincem od 19:00 před zaplněnou O2 arenou znovu pouští do souboje s Oceláři s cílem získat doma druhý bod v sérii. Ke štěstí Pražanů může nastoupit i útočník Michael Špaček, který dostal na úvod trest do konce utkání za úder loktem. Mountfield se po první domácí prohře s Mladou Boleslaví pokouší vrátit úder a přesunout se do města automobilů za vyrovnaného stavu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.