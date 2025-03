Obrat se zrodil z pekla, Špaček se vrátil a zlomil Třinec: Po gólu ze mě vystříkly emoce

Jak bylo vítězství důležité z toho pohledu, že se vám dlouho nedařilo skórovat a vyrovnat? Co bylo jinak?

„Těžký zápas, stejně jako ten první. Prohrávali jsme po druhé třetině o gól, což je proti Třinci fakt obtížné se tam dostávat. Snažili jsme se víc tlačit do brány a naštěstí zápas otočili. Teď jedeme do Třince.“

V závěrečných minutách jste v pásmu Ocelářů rozpoutali peklo. Chtěli jste využít únavy brankáře Kacetla a hráčů, kteří nemohli vystřídat?

„V přesilovce jsme si vytvořili docela dobrý tlak. Já sám jsem měl dvakrát před sebou víceméně prázdnou branku, ale vůbec jsem to netrefil. Jednou mi puk bohužel přeskočil čepel, podruhé jsem trefil asi brusli obránce. Puk tam nějak skákal. I při hře pět na pět jsem si všiml, že byl možná unavený, ale musím mu dát velký kredit. Pochytal toho hodně, stejně jako Kořenka (Josef Kořenář) u nás. Jsme rádi, že jsme udělali druhý bod, teď se budeme soustředit na další zápas.“

Jak se zrodila vítězná akce, která rozhodla?

„Puk byl shozený za branku, tak jsem si ho sebral. Nejprve jsem se podíval do středu, jestli tam někdo není ve slotu na jedničku. Viděl jsem, že se mi otevřel prostor, tak jsem se snažil vyjet dovnitř, cpát puk na přední tyčku. Nějak tam propadl.“

Bylo těžké nastoupit do zápasu vzhledem k tomu, že v prvním jste hrál jen chvilku, než jste byl vyloučen do konce utkání?

„Štvalo mě to hodně. Ale nový den, nový zápas. Snažil jsem se do toho jít s čistou hlavou a pomoct klukům, jak jsem jen mohl.“

Co se stalo na rozbruslení, kde si vás vybral Tomáš Kundrátek?

„Jen jsme si vyměnili pár názorů. Nic dramatického.“

Soubojům se nesmíme vyhýbat

Během zápasu provokoval, ke konci bez puku seknul Michala Řepíka zezadu přes nohu. Zároveň patřil k nejlepším třineckým hráčům. Jak se s tím dá vyrovnat?

„Mně je to osobně jedno. Soustředím se jen sám na sebe. Je to play off, patří to k tomu.“

Když jste se ráno probouzel, neobával jste se, jaký verdikt vynese disciplinárka?

„Samozřejmě. Nevěděl jsem, co mě bude čekat. Hrál jsem si s myšlenkou, že by se mohlo stát, že dostanu nějaký zápas. Ale to je situace, kterou neovlivním. Jenom jsem čekal na zprávu, jestli můžu hrát. Pak jsem se dozvěděl, že budu moct nastoupit.“

Ulevilo se vám?

„Jasně. Docela dlouho jsme nehráli a já jsem typ hráče, který má rád být v režimu. Říkal jsem si, že jsme dlouho nehráli, já měl icetime dvě minuty. A pak jsem si říkal, že kdybych nehrál ve druhém zápase, bude to dalších pár dní navíc. Jsem rád, že jsem nedostal žádnou stopku a mohl hrát.“

Vykoupil jste se vítězným gólem?

„To je úplně jedno, kdo ho dá. Ať naše lajna, Sobova (Sobotkova) nebo jiná. Na tom nezáleží. Jsme jeden tým a hrajeme jeden za druhého.“

Radoval jste se někdy víc?

„Asi ne. Ty emoce ze mě nějak vystříkly. Byl jsem za to rád. Jo, hezký moment.“

Budou zápasy v Třinci v něčem jiné?

„Budou stejné. Je to play off, všechno je o soubojích a kdo to bude chtít víc. Každý zápas je v tomhle stejný. Dneska je takový hokej normální, my se nesmíme soubojům vyhýbat. Naopak musíme být v těch soubojích silní a tlačit se do branky. Je to 2:0, což vůbec nic neznamená. Máme sraz, musíme si ukázat věci z druhého zápasu a soustředit se na další. Jít krok po kroku.“

Je těžké udržet emoce pod kontrolou?

„Není. Víme, co od těch zápasů čekat. Oni se budou snažit provokovat nás, my je. Patří to k tomu. Musíme zachovat chladnou hlavu.“