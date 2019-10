Přestupy v extralize ONLINE: Boleslav lovila v Hradci, Musil jde do Olomouce | iSport.cz

10:30

PŘESTUP - Pražané posilují už tak nabitý útok o další zajímavé jméno! Vedení hokejistů Sparty se povedlo získat do svých ofenzivních reprezentačního útočníka Davida Tomáška. Člen širšího výběru českého národního týmu přerušil své angažmá ve finské Jyväskylä po sedmi odehraných zápasech a kývl na nabídku svého mateřského klubu. Třiadvacetiletý rodák z Prahy uzavřel kontrakt v hlavním městě republiky do roku 2022. "Vracím se do míst, kde to dobře znám, kam jsem se jako malý kluk chodil dívat na áčko. Je to speciální pocit a rozhodně jsem za to moc rád," řekl hráč se zkušenostmi z kanadské juniorky, který v extralize zatím hrál jenom v dresu Pardubic. V rudém dresu by se měl Tomášek poprvé představit v neděli na ledě Mladé Boleslavi.