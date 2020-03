Přestupy v extralize ONLINE: Boleslav prodloužila s triem opor | iSport.cz

19:30

PRODLOUŽENÍ SMLUV - Vedení Litvínova prodloužilo smlouvy s obránci Patrickem Kudlou a Janem Ščotkou. Klub na svém webu oznámil, že uplatnil opci v jejich dosavadních kontraktech. Třiadvacetiletý Ščotka v posledním zkráceném ročníku skončil v bodování zadáků Vervy druhý, ve 46 utkáních zaznamenal 13 bodů za pět branek a osm nahrávek. Stejně starý Kanaďan Kudla posílil Litvínov z prvoligového Frýdku-Místku začátkem listopadu. Poté, co si vybojoval místo v sestavě, se zařadil mezi klíčové postavy defenzivy. Za 33 startů nasbíral čtyři góly a pět asistencí. S 15 kladnými body byl nejlepším hráčem týmu v hodnocení účasti na ledě. "Má ofenzivní vlohy díky zkušenostem z útoku a ví, jak s kotoučem naložit při přechodu do útočné fáze hry. V soupeřově třetině si především ke konci sezony dovoloval neskutečné věci a byl za to odměněn i góly. Byla to jeho obrovská přidaná hodnota a z toho důvodu jsme uplatnili opci, abychom mohli s tímto perspektivním obráncem dále pracovat," řekl generální ředitel klubu Jiří Šlégr na adresu kanadského beka.