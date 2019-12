Přestupy v extralize ONLINE: Ďaloga míří do KHL, Kladno má Hovorku | iSport.cz

14:30

PŘESTUP - Do středočeského klubu se vrací známá tvář. Vedení Kladna se povedlo do konce sezony získat slovenského útočníka Marka Hovorku, jenž rozvázal smlouvu s Pardubicemi. Zkušený střelec, který přichází zlepšit produktivitu Rytířů, již v kladenském dresu působil mezi roky 2011-12. Do staronového působiště se tak pětatřicetiletý Slovák moc těší. "Za šest let, kdy jsem byl mimo Kladno, to tady ale vůbec nic nezměnilo. Je tady všechno při starém. Padla na mě velká nostalgie. Jsem z toho nadšený,“ řekl hráč se zkušenostmi z KHL.