Přestupy v extralize ONLINE: Dravecký podepsal v Třinci, Svoboda do Vítkovic | iSport.cz

17:10'

NÁSTUP DO PŘÍPRAVY – Do přípravy Plzně naskočí i 18letí talentovaní útočníci Radek Mužík a Filip Přikryl. Oba reprezentovali na nedávném mistrovství světa do 18 let a jsou odchovanci západočeského klubu, v červnu mohou být vybráni na draftu NHL. Mužík minulou sezonu strávil v juniorském týmu švédské Luleå, Přikryl působil v kanadské juniorské soutěži QMJHL. „Jsme rádi, že se k nám oba kluci připojí. S Filipem jsme domluvení, že by u nás zůstal i po skončení přípravy, řekl sportovní manažer Tomáš Vlasák pro klubový web.