Přestupy v extralize ONLINE: Dynamo podepsalo opory, Vary ztrácí Bednáře

21:43

ODCHOD – Energie ztrácí brankáře Jana Bednáře. Mladý gólman se po konci na mistrovství světa do 20 let už do Česka nevrátí a přesune se do kanadského týmu Acadie-Bathurst Titan, za který bude nastupovat v juniorské soutěži QMJHL. O odchodu informoval web Karlových Varů. Osmnáctiletého gólmana v říjnu draftoval ve čtvrtém kole Detroit. Bednář v této sezoně odchytal za Energii pět zápasů, v nichž pomohl týmu ke třem výhrám. V „áčku“ debutoval již v 16 letech a v nejvyšší soutěži má na kontě 33 utkání.