Přestupy v extralize ONLINE: Flek prodloužil s Vary, Demel do Poruby

19:56

ODCHOD – Mladý brankář Jan Bednář opouští Karlovy Vary a přesouvá se do Kanady. Stále teprve 17letý talent míří do kanadské juniorské soutěže QMJHL do týmu Acadie-Bathurts Titan, který si ho v červnovém draftu vybral z druhého místa. „Do odletu do Kanady zatím zůstávám v Karlových Varech, do zámoří bych se měl přesunout v nejbližší době, jak situace dovolí,“ prozradil Bednář pro klubový web Energie. QMJHL by se jako jedna z mála soutěží v zámoří měla rozběhnout podle plánu 1. října. Bednář si v posledních dvou extraligových sezonách připsal za Vary 28 startů.