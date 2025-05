Přestupy v extralize ONLINE: Forman končí ve Spartě. Loučíme se v dobrém, řekl

Obránce Jan Košťálek se po sezoně ve Vítkovicích vrací do Pardubic. V Dynamu působil po tři sezony, pak odešel na rok do Ostravy, kde za 51 zápasů posbíral 19 bodů (4+15), další asistenci přidal v předkole play off, kdy Vítkovice nestačily na Karlovy Vary. Jedná se o návrat z hostování. Více čtěte ZDE >>>