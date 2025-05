Přestupy v extralize ONLINE: Kladno má už 11. posilu! Zlákalo mistra z Komety

Po konci v Olomouci vyráží vstříc nové výzvě. Zkušený útočník Jan Káňa, který posledních osm let patřil mezi opory Kohoutů, zůstává sice na Hané, míří ale o dvě patra níž. K rychlému návratu do první ligy se pokusí pomoct Prostějovu, který po zpackaném ročníku zahučel do třetí nejvyšší soutěže. Vedle Káni se Jestřábům podařilo zlákat i bývalého extraligového forvarda Rostislava Marosze.