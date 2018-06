Přestupy v extralize ONLINE: Kometu posílí mistr světa Kašpar

19:11 - SPEKULACE - Už brzy by mohla Sparta oznámit třetí letní posilu. Po brankáři Matěji Machovském a útočníkovi Danielu Přibylovi je blízko další příchod. V hledáčku Pražanů by měli být obránce Jeremie Blain z Innsbrucku, Blaž Gregorc z Mountfieldu HK, Jan Košťálek z Manitoby a také útočník Jiří Novotný. Může to být někdo z nich? Více čtěte ZDE>>>.