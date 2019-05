Přestupy v extralize ONLINE: Lakatoš opouští Liberec, jde do Vítkovic | iSport.cz

13:53'

PŘESTUP – Jak už deník Sport informoval na začátku března, do Vítkovic míří brankář Miroslav Svoboda. Po odchodu Patrika Bartošáka do Třince by měl zaujmout post jedničky. „Ve čtyřiadvaceti letech je stále ještě na vzestupu své výkonnosti. Přes svůj věk má i dostatek zkušeností. Věříme, že v kombinaci s Danielem Dolejšem budeme mít i v další sezoně opět velice vyrovnanou a kvalitní brankářskou dvojici,“ řekl pro klubový web trenér a generální manažer Jakub Petr. Svoboda v roce 2017 vychytal Jihlavě postup do extraligy, pak zářil při angažmá v Plzni. V poslední sezoně působil v zámoří na druhé farmě Nashvillu v ECHL, v polovině ledna odešel do finského klubu Tappara Tampere, za který ale neodchytal ani jeden zápas. Hostoval v druhé nejvyšší soutěži v LeKi a po měsíci zamířil do Dornbirnu v EBEL.