Přestupy v extralize ONLINE: Lenc končí ve Švédsku. Chce se vrátit do Česka, potvrdil klub

Do Česka se vrací zvučné jméno. Útočník Radan Lenc (33) se po třech letech loučí ve Švédsku. Byť měl s HV71 ještě na rok platnou smlouvu, s klubem z Jönköpingu se dohodl na předčasném rozvázání spolupráce. „Radan a jeho rodina vyjádřili přání vrátit se do České republiky a my tomu plně rozumíme,“ vysvětlil generální ředitel Björn Liljander důvod konce zkušeného reprezentanta pro klubový web. A kam rodák z Mladé Boleslavi zamíří? Čím dál pravděpodobnější se stává comeback do Liberce, o kterém se v poslední době hodně mluví. S Bílými Tygry dvakrát došel do finále play off.