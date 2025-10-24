Ahoj Jardo! Jágrovi gratuloval Crosby, na paměti se těší i Bettman. Francis o sušenkách
Také v zámoří vyvolalo velký ohlas, že Jaromír Jágr vydal svou unikátní autobiografii. Prostřednictvím deníku Sport, jenž stál za vydáním knihy JÁ68, poslali hokejové legendě gratulaci i Sidney Crosby, Gary Bettman nebo Ron Francis. Co jméno, to pojem. „Nemůžu si vzpomenout na žádnou biografii, kterou bych si chtěl víc přečíst než tu tvojí,“ hlásí Bettman, šéf NHL. Tedy ligy, v níž se Jágr stal druhým nejproduktivnějším hráčem v historii. Hodně úspěchů mu přeje i Crosby, jedna z největších ikon posledních deseti let. Knihu objednávejte ZDE>>>
Když web iSport.cz oslovil výrazné osobnosti zámořského hokeje, neváhaly. A namluvily videozkaz, v němž vyjádřily obdiv legendárnímu útočníkovi, a ocenily, že vydal paměti.
„Jsem si jistý, že máš za ty roky spoustu příběhů, které si lidi rádi přečtou,“ uvedl Crosby, kapitán Penguins. V Pittsburghu převzal někdejší Jágrovu roli a při několika veřejných vystoupeních nikdy nezapomněl vyseknout slavné osmašedesátce poklonu.
Jágr nastupoval za Penguins jedenáct sezon, v základní části odehrál 806 zápasů, v nichž posbíral 1079 bodů.
Crosby nechyběl u toho, když nejslavnějšímu českému sportovci v únoru 2024 slavnostně vyvěsili dres. A teď mu poslal vzkaz s tím, že mu drží palce, aby knížka byla úspěšná.
V podobném duchu se vyjádřil i Gary Bettman, komisař nejslavnější ligy světa. Video namluvil v místnosti, v níž se točí ta nejdůležitější videa s tématikou NHL. Mluvil o tom, jak obdivuje všechny milníky, jichž dvojnásobný vítěz Stanley Cupu dosáhl.
„A teď jsi vydal svoji autobiografii, která oslavuje tvůj život. A nedovedu si představit jiné paměti, na které bych se tak těšil, až si je přečtu,“ uvedl šéf ligy. Ten zároveň připomněl, že Jágr je jediný hráč, který už hrál, když nastoupil do funkce, a stále hraje.
Bettman převzal velení nad NHL v roce 1993. V tu dobu už měl útočník dva Stanley Cupy s Penguins. A stále hraje, v Kladně kroutí 38. profesionální sezonu. „Gratuluju ke všemu, co jsi dokázal. Máš hromadu fanoušků i ocenění,“ nahrál Bettman s tím, že celá NHL ho oslavuje a přeje všechno nejlepší.
Třetím do party, jenž speciálně u příležitosti vydání knihy JÁ68 poslal video, je jeho někdejší centr Ron Francis. Muž, jenž ho v Pittsburghu zaučoval ve velkém hokeji a dvakrát spolu slavili Pohár. „Ahoj, tady tvůj dávný centr,“ začal svoji řeč, v níž se vrátil ke společným zážitkům i k tomu, jak jeho maminka, populární Mama Jagr, pekla skvělé čokoládové sušenky.
Připomněl také nejslavnější Jágrův gól, při němž ve finále Stanley Cupu vykoupal několik hráčů Chicaga a překonal Eda Belfoura.
„Tenhle gól se mi navždy vryl do paměti,“ pousmál se Francis, jenž v NHL odehrál 1731 zápasů, ve kterých posbíral 1798 bodů (549+1249). V současnosti je prezidentem klubu Seattle Kraken. Video končí tím, jak si váží toho, že může Jágra považovat za kamaráda.
Ocenil také to, že jeho někdejší spoluhráč stále hraje. „To je neuvěřitelné. Jsi inspirací pro mladé i starší lidi. Tak vydrž!“ popřál mu.
Jágr na své autobiografii pracoval třináct let. Byla slavnostně pokřtěna v úterý. Při velkolepém aktu mohl JÁ68 vidět právě video vzkazy od legend. „Udělalo mi to radost. Jsou to lidi, s nimiž jsem toho hodně prožil,“ reaguje kladenský veterán.
Autobiografii můžete pořídit na eshopu ja68.cz (včetně možnosti vyhrát exkluzivní hokejové artefakty) nebo v kamenných prodejnách.