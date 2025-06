Přestupy v extralize ONLINE: Litvínov lovil v Německu. Získal Fina, který hrál v NHL

V Litvínově vítají zkušenou posilu do ofenzivy. Vedení Vervy z Německa přivádí finského útočníka Markuse Hännikäinena (32), který poslední dvě sezony oblékal dres Mannheimu. Zkušenosti má i z NHL, kde odehrál 91 utkání za Columbus. Ještě před podpisem se Severočechy mu volal Ondřej Kaše. „Byl to silný moment. Když vám volá takové jméno, jen aby vás přivítalo a řeklo, že vás v týmu chtějí – to není běžné. Cítil jsem z toho opravdový zájem, upřímnost. Takové gesto pro mě hodně znamenalo,“ uvedl rodák z Helsinek pro klubový web.