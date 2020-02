Přestupy v extralize ONLINE: Pardubice převzaly Svačinovu smlouvu od Komety | iSport.cz

15:16

PODPIS – Důležitou zprávu ohlásila v průběhu pondělka Sparta. Pražané podepsali novou tříletou smlouvu s kapitánem Michalem Řepíkem, který by tak dres s velkým „S“ na hrudi měl oblékat až do konce sezony 2022/23. „Nemusel jsem se dlouho rozmýšlet, moc rád jsem se dohodl na dlouhodobějším kontraktu,“ uvedl nejproduktivnější sparťan v aktuální sezoně, ve které Řepík nasbíral 29 bodů (16+13) v 35 zápasech. „Svým přístupem k zápasům i tréninkům jde příkladem celému týmu. Je to ten správný kapitán, kolem kterého chceme stavět mužstvo do dalších sezon,“ dodal pro klubový web sportovní manažer Jaroslav Hlinka.